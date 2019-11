Roboty są coraz mądrzejsze dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji

Nic nie wskazuje, by w najbliższych latach postęp automatyzacji miał się zatrzymać. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji roboty będą stawały się coraz mądrzejsze - powiedział dyrektor generalny duńskiej firmy Mobile Industrial Robots Thomas Visti.

Z danych International Federation of Robotics wynika, że pięć głównych rynków dla robotów przemysłowych to: Chiny, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Niemcy (łącznie 74 proc. wszystkich instalacji robotów w 2018 r.).ChRL pozostaje największym rynkiem robotów przemysłowych z udziałem 36 proc. wszystkich instalacji. W 2018 r. zainstalowano tam około 154 tys. jednostek - o 1 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego roku, ale więcej niż liczba robotów zainstalowanych razem w Europie i obu Amerykach. Wartość instalacji osiągnęła w 2018 5,4 mld USD - 21 proc. więcej niż w 2017 r."Dla MiR największymi rynkami są USA i Europa Środkowo-Wschodnia, z dużym udziałem Polski. W perspektywie globalnej nie sądzę jednak, żeby w ciągu najbliższych kilku lat jakiś kraj zdołał odebrać Chinom pozycję lidera w obszarze automatyzacji" - stwierdził Visti.