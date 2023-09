Roboty same uczą się codziennych czynności

Nowa metoda pozwala robotom uczyć się typowych dla człowieka zadań przez podpatrywanie i słuchanie mówionego języka.

Naukowcy nauczyli już maszyny obierania ziemniaków czy mieszania jajek - w sumie ponad 60 innych czynności.

Choć człowiekowi zaparzenie herbaty czy obranie ziemniaków wydaje się proste, to dla robota to nie lada wyzwanie.

Nasza nowa technika trenowania robotów jest niezwykle efektywna - mówi Gill Pratt.

Zaprojektowanie odpowiedniego chwytaka czy innego elementu to dopiero początek trudności, bo robota trzeba jeszcze nauczyć odpowiednich, wbrew pozorom, skomplikowanych ruchów.

Dotychczasowe sposoby programowania zachowań robotów były żmudne i zwykle mało efektywne, a przy tym ograniczone do wąskich dziedzin.

Inżynierowie musieli spędzać wiele godzin na pisanie programu, czy szkolić roboty w wielu monotonnych cyklach prób i błędów.

Dzięki nowemu podejściu maszyny mogą zacząć uczyć się nieporównanie szybciej i bardziej wszechstronnie

"Nasze badania w dziedzinie robotyki mają na celu pomoc ludziom, a nie ich zastąpienie" - podkreśla Gill Pratt, dyrektor generalny Toyota Research Institute (TRI), gdzie powstał nowy system.

"Nasza nowa technika trenowania robotów jest niezwykle efektywna i prowadzi do bardzo wysokiej wydajności, umożliwiając maszynom znacznie skuteczniejsze wspieranie ludzi w wielu dziedzinach" - dodaje. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, która obserwuje ludzi i słucha podawanych jej wyjaśnień.

Badacze nauczyli swoje roboty ponad 60 czynności, w tym nalewania płynów, używania narzędzi, obierania ziemniaków czy mieszania jajek.

Nie napisali przy tym ani jednej nowej linijki programistycznego kodu. Wystarczyło robotom podawać nowe dane, a to również jest wyjątkowo proste. Robot naśladuje bowiem swojego nauczyciela i słucha głosowych poleceń.

Aby nauczyć się nowej umiejętności, maszyna potrzebuje tylko kilkunastu demonstracji

Twórcy nowej metody zamierzają nauczyć swoje roboty setek nowych umiejętności do końca tego roku; i tysiąca - do końca roku 2024.

Jak twierdzą, pozwoli to robotom swobodnie wchodzić w interakcje z naturalnym otoczeniem człowieka i radzić sobie z nieprzewidzianym wcześniej sytuacjami.

"Wykonywane przez roboty zadania, które obserwuję, są po prostu niesamowite - nawet rok temu nie przewidziałbym, że jesteśmy bliscy tego poziomu zręczności" - mówi Russ Tedrake, wiceprezes ds. badań w dziedzinie Robotyki w TRI.

"To, co jest tak ekscytujące w tej metodzie, to tempo i niezawodność, z jakimi możemy wzbogacać roboty o nowe umiejętności. Ponieważ działają one bezpośrednio na podstawie obrazów z kamer i czujników dotykowych, używając wyłącznie wyuczonych modeli, radzą sobie dobrze nawet w zadaniach związanych z obiektami odkształcalnymi, tkaninami i płynami. Przy tradycyjnym podejściu było to bardzo trudne" - wyjaśnia specjalista.

Więcej informacji: https://www.tri.global/news/toyota-research-institute-unveils-breakthrough-teaching-robots-new-behaviors