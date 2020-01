Roboty w przemyśle, czyli wdrożenia automatyzacji na EEC Trends

Rynek robotów przemysłowych ma urosnąć w ciągu najbliższych lat do wartości 2,4 mld dolarów. Jeszcze dwa lata temu ta wartość nie przekraczała miliarda. O przygotowaniu się na tę rewolucyjną zmianę w kontekście rynku pracy, etatów i charakterystyki polskiego przemysłu będziemy rozmawiać podczas EEC Trends w Warszawie 25 lutego.

Czytaj też: Co hamuje Przemysł 4.0 w polskich firmach? Co stoi za taką sytuacją? O tym mówiła w minionym roku na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku Katarzyna Nosalska z Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W jej ocenie "musimy już myśleć o nowej formie globalizacji, która często jest nazywana globalizacją 4.0".Odpowiedzią na ten trend ma być właśnie zaczynający się rok 2020. Jak prognozują analitycy firmy konsultingowej Abile, w ciągu 12 nadchodzących miesięcy liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych urośnie nawet o 30 proc., głównie dzięki popularyzacji tego rozwiązania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).- Jest to podobna dynamika do tej obserwowanej na całym świecie - mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile. Jak przekonuje, z danych firmy Gartner wynika, że już w 2022 r. wartość rynku robotyzacji procesów biznesowych wyniesie aż 2,4 mld dolarów, podczas gdy w 2018 roku było to zaledwie 848 mln dolarów.Polski Instytut Ekonomiczny sugeruje, by nie zatrzymywać się na zachęcaniu firm do kupna robotów. Równie ważne są instrumenty finansowe dla chcących się rozwijać przedsiębiorców, w tym podatki. Właśnie ku takim rozwiązaniom sięgnięto w, teraz liderujących w transformacji 4.0., Korei Południowej i Singapurze.Jan Sarnowski z PIE sugeruje, by zastanowić się nad ulgami podatkowymi dla przedsiębiorstw gotowych zaryzykować i wyłożyć pieniądze na robotyzację.- Powiększenie wartości początkowej kwalifikowanych środków trwałych wpłynie na zwiększenie kosztów uzyskania przychodów przez zwiększone odpisy amortyzacyjne - mówił Sarnowski, komentując raport PIE dotyczący automatyzacji i ewentualną ulgę podatkową. - Dla zapewnienia efektywności skonstruowanej w ten sposób ulgi powiększenie wartości początkowej środka trwałego powinno wynosić co najmniej 100 proc. - uważa.O znaczeniu zmian przemysłowych, które określa się mianem przemysłu 4.0, może świadczyć ocena tego trendu wygłoszona przez Leszka Zołotarskiego, prezesa firmy EL-Expert zajmującej się montażem urządzeń przemysłowych. W styczniowym wywiadzie mówił:- Porównajmy to do sytuacji z XX wieku, gdy praktycznie zanikł zawód woźnicy, a powstał zawód kierowcy. Ciężko znaleźć negatywne konsekwencje. Owszem, krótkookresowo było to niekorzystne dla hodowców koni czy producentów powozów, wielu ludzi straciło pracę. Jednak proszę zauważyć, jak wzrosła efektywność całej gospodarki. Korzyści są wręcz niewyobrażalne.