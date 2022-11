Robotyczne psy Boston Dynamics i Ghost Robotics gryzą się w sądzie

Boston Dynamics wystąpiło do sądu przeciw Ghost Robotics. Firma uważa, że konkurenci naruszyli jej patenty produkując swojego czworonożnego robota. Plagiat to nie jedyny problem etyczny w tym sporze.

Boston Robotics wskazuje 7 patentów, które Ghost Robotics miało naruszyć budując swoje roboty.

Ghost Robotics odrzuca zarzuta, oskarżając BD o chęć prawnego wygrania konkurencji, której nie jest ona w stanie wygrać technicznie.

Obydwie firmy tworzą czworonożne roboty, którymi zainteresowana jesz m.in. armia. Jednak tylko jedna zgadza się, by były bronią.

Obydwie firmy mają w swoim portfolio czworonożne roboty, przypominające psy. Boston Dynamics uważa, że wytwarzając swojego Ghost Robotics naruszyło 7 patentów bostońskiej firmy. Według Boston Dynamics roboty obu firm wykorzystują te same technologie w poruszaniu się, np. po schodach czy niestabilnych podłożach i utrzymywaniu równowagi.

Bostońska firma przeanalizowała roboty wypuszczane przez konkurenta w latach 2020 – 2022, by zweryfikować jego postępy w dziedzinie budowy robotów i uznała, że czworonożny robot musiał powstać w oparciu o jej patenty, a nie prace Ghost Robotics. Kanał US Military Power, dostępna na platformie YouTube wskazał, że roboty obydwu producentów miały w testach przeprowadzonych przez armię amerykańską bardzo podobne wyniki.

Firma Boston Dynamics wskazuje 7 patentów, które miałby naruszyć Ghost Robotics. Najpierw listownie wzywała konkurenta do przestrzegania jej praw patentowych i zaprzestania produkcji, a teraz wystąpiła do sądu.

Obydwie firmy od lat pracują nad czworonożnymi robotami

Ghost Robotics broni się, mówiąc, że jej założyciele Avik De i Gavin Kenneally uczyli się konstruowania robotów pod okiem profesora Dana Koditscheka, pioniera czworonożnych rozwiązań dla robotów i rozwija własne rozwiązania od roku 2015, a pozew Boston Dynamics to chęć powstrzymania przez tą firmę szybkiego rozwoju konkurencji, co Bostończycy woleli zrobić w sądzie niż na polu zdrowej, opartej na równych prawach konkurencji.

Boston Dynamics istnieje od 1992 roku, a od 2004 roku pracuje nad czteronożnymi robotami. W sumie jej robotyce złożyli już około 500 patentów i wniosków patentowych na całym świecie Ghost Robotics istnieje od roku 2015, ale Dan Koditschek, na którego powołuje się firma pierwsze swoje patenty dotyczące czworonożnego robota opatentował w 2001 roku. Roboty obydwu firm pojawiły się na rynku w podobnym czasie, ale BD twierdzi, że GR wykorzystało w budowie swoich robotów opatentowane rozwiązania Boston Dynamics.

Część producentów nie chce, aby takie roboty przenosiły broń

W tle są jeszcze inne różnice w podejściu do robotów – Boston Dynamics wypowiada się przeciwko uzbrajaniu tego typu robotów, Ghost Robotics zaś nie ma nic przeciwko temu, uznając, że ona tylko sprzedaje roboty, a co z nimi zrobi wojsko, to już nie jej sprawa.

Pod koniec ubiegłego roku na jednych z targów uzbrojenia pokazano robota Ghost Dynamics z zamontowanym „na grzbiecie” automatycznym, zdalnie sterowanym karabinem SWORD Defense Systems Special Purpose Unmanned Rifle (SPUR).

Boston Dynamics weszło w skład grupy 6 firm produkujących roboty, które we wspólnym liście wystąpiły przeciwko uzbrajaniu robotów.

„Uważamy, że dodawanie broni do robotów, które są obsługiwane zdalnie lub autonomicznie, są powszechnie dostępne i zdolne do nawigowania do wcześniej niedostępnych miejsc, w których ludzie żyją i pracują, rodzi nowe ryzyko i poważne problemy etyczne” – napisano w liście. Według jego sygnatariuszy zbrojne zastosowania tych robotów podkopie publiczne zaufanie do technologii, niszcząc ogromne korzyści, jakie mogą one przynieść społeczeństwu.