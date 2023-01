Robotyzacja procesów szykuje się do technicznej rewolucji

Rozwój możliwości robotyzacji procesów w ostatnich 2 latach przyspieszył. Jednym z rozwiązań jest SAIO – kompleksowa platforma do robotyzacji procesów biznesowych od ING. Wyróżniona od strony technicznej przez firmę badawczą Everest, a od strony designu nagrodą Red Dot Award.

Lockdowny, ograniczenia sanitarne spowodowały, że firmy, które wcześniej nie myślały o automatyzacji procesów, w tym czasie nie tyle chciały, co były do tego zmuszone.

SAIO to nowa nazwa produktu, który jest już na rynku od 5 lat, zbudowano na nim kilka tysięcy robotów i wykorzystuje go ok. 5 000 ludzi.

Dawniej funkcjonował model oparty o osobną sprzedaż licencji, usług oraz infrastruktury, który angażował klienta. SAIO jest na drodze łączenia w jeden strumień wartości w modelu as a service.

Wiele firm zauważyło już kilka lat temu, że oddając robotom podlegające sztywnym regułom pracochłonne i powtarzalne czynności, są w stanie uwolnić potencjał swoich pracowników i skierować ich do działań przynoszących firmie nowe korzyści. Dwa lata pandemii mocno zmieniły rynek automatyzacji procesów, co ma swoje odbicie choćby w znaczącej poprawie notowań akcji firm technologicznych. Lockdowny, ograniczenia sanitarne spowodowały, że firmy, które wcześniej nie myślały o automatyzacji procesów, w tym czasie nie tyle chciały, co były zmuszone do cyfryzacji, a potem automatyzacji procesów.

– Pandemia dała silne impulsy do zdecydowanego przyspieszenia robotyzacji w różnych branżach i regionach na całym świecie. Automatyzacja procesów w firmie to droga nie tylko do usprawnienia procesów operacyjnych, lecz również, co ważne, metoda obniżania kosztów. Ponadto nie pozostaje ona bez wpływu na efektywność i konkurencyjność polskich biznesów w całym łańcuchu dostaw – podkreśla Michał Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Po pierwszym kroku w stronę automatyzacji procesów i poznaniu plusów tej technologii wiele firm otwiera się na kolejne działania i wdrożenia. Według raportów Deloitte w 2018 r. tylko 13 procent organizacji zgłosiło plany zwiększenia automatyzacji poprzez inwestycje w rozwiązania RPA (Robotic Process Automation), a sześć lat i jedną pandemię później te technologie wdraża już 74 procent respondentów.

ING wydzielił spółkę zajmującą się automatyzacją procesów

Technologiczni giganci chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku zrobili to co zwykle – kupili mniejsze firmy, które technologie, jakimi zainteresował się rynek miały dobrze rozwinięte. Według raportu GlobalData w latach 2014-2021 doszło do 159 transakcji fuzji i przejęć związanych z RPA, przy czym 2021 był rokiem rekordowym.

ING Bank, który także zajmuje się rozwiązaniami RPA poszedł w inną stronę – zamiast wchłonąć nowe podmioty, wydzielił posiadaną już spółkę zajmującą się tego typu rozwiązaniami. Grupa od lat zajmuje się rozwiązaniami RPA. Obecnie oferowany produkt jest już na rynku od 5 lat, zbudowano na nim kilka tysięcy robotów i wykorzystuje go ok. 5 000 ludzi.

Teraz ten sprawdzony produkt wchodzi na rynek pod nazwą SAIO, żeby uatrakcyjnić swoją rynkową rozpoznawalność oraz technologiczną tożsamość. Mamy bardzo dojrzałe rozwiązanie, które potrzebuje równie mocnego brandu, podkreślającego nowatorski charakter przedsięwzięcia. Wcześniejsza nazwa, Roboplatform, była generyczna i orientowała się przede wszystkim wokół robotyzacji procesów. SAIO to brand o wiele bardziej pojemny, lepiej oddający kompleksowy charakter naszej oferty – mówi Jacek Tochowicz, Product Area Lead w ING Banku Śląskim.

Rynek podąża dziś w stronę modelu as a service

SAIO dostarcza firmom kompleksowe usługi z zakresu automatyzacji procesów biznesowych m.in. w takich obszarach jak HR, księgowość, zakupy i sprzedaż, operacje, obsługa klienta, procedury Know Your Customer (KYC), IT i wielu innych. Spółka przekonuje, że efektem wdrożenia tego typu rozwiązań są lepsze wyniki biznesowe, ograniczenie kosztów, zmniejszenie ryzyka ludzkich błędów, odporność na skoki wolumenów i zadowolenie pracowników. SAIO w ramach swojej oferty dostarcza konsulting procesowy, usługi profesjonalne w zakresie tworzenia inteligentnych robotów, a także samą platformę wraz z infrastrukturą. Słowem, wszystko, czego klient potrzebuje żeby móc czerpać kompleksową biznesową korzyść z technologii z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.

- Dawniej na rynku funkcjonował model oparty o osobną sprzedaż licencji, usług oraz infrastruktury i jako taki mocno angażował klienta. SAIO, wspólnie z siecią partnerską, łączy te komponenty w jeden strumień wartości w modelu as a service. To kierunek, w którym podąża cały rynek i rozwijamy się w zgodzie z tym trendem – wyjaśnia Jacek Tochowicz.

To pasuje do obrazu rynku, jaki jeszcze przed pandemią kreowały zagraniczne badania, wskazujące największe bariery w odbiorze i wykorzystaniu technologii RPA. Według raportu firmy Deloitte dla niemal dwóch trzecich odbiorców największą trudność sprawia integracja różnych rozwiązań, dla ponad połowy brak umiejętności i doświadczenia w posługiwaniu się takimi technologiami oraz niemożność zmiany procesów biznesowych lub sposobów pracy.

Gotowe, dopasowane narzędzia zamiast samej platformy

Wybierając rozwiązanie w formule as a service nabywca nie otrzymuje platformy, na której musi sam zbudować dostosowane dla siebie rozwiązanie, ale gotowe narzędzie dopasowane do jego potrzeb i umożliwiające dalszy rozwój. Impulsem do znacznego rozwoju technologii RPA może być także zastosowanie sztucznej inteligencji. Klasyczna robotyzacja dotyczyła procesów opartych o sztywny zestaw reguł „ustanowionych” i przekazanych robotom przez twórców narzędzia. Sztuczna inteligencja sama będzie poszukiwała reguł i wzorców, wskazując jakie procesy można usprawnić i tworząc narzędzia do tego usprawnienia.

- Chodzi o rozwiązania, które nie będą tylko postępowały w myśl zaprogramowanych wzorców, reguł, ale które realnie rozwiązują problemy z dziedziny taksonomii, rozumienia tekstu pisanego oraz obrazów. Mówiąc krócej będą rozumiały tekst pisany, będą potrafiły go klasyfikować, wyciągać konkretne dane z tych tekstów. To jest kierunek, w którym zmierzamy – mówi Jacek Tochowicz.

Innym aspektem tej zmiany będzie postępująca demokratyzacja technologii. - O ile kiedyś możliwość tworzenia różnych produktów oprogramowania była zarezerwowana dla wąskiej grupy specjalistów, to teraz przechodzimy przez okres demokratyzacji, który zmierza do tego, żeby użytkownik biznesowy mógł samodzielnie zautomatyzować obsługiwany proces. Nasze narzędzie też idzie w tym kierunku – umożliwia tworzenie oprogramowania z gotowych komponentów – wyjaśnia Jacek Tochowicz.

Dziś narzędzi nie muszą tworzyć informatycy, ale spece od procesów

Mówiąc inaczej – kiedyś nowe narzędzia musieli tworzyć wykształceni informatycy, a teraz większe znaczenie będzie miała znajomość danego procesu, którego ma dotyczyć robotyzacja, niż znajomość informatyki. SAIO cały czas rozwija moduł workflow – czyli możliwość tworzenia robotów z predefiniowanych komponentów. - W skrajnym wypadku roboty tworzy się przeciągając myszką komponenty z listy na tzw. kanwę i łącząc je ze sobą w sposób zgodny z mechaniką procesu – mówi Jacek Tochowicz.

Spółka pracuje nad własną rozpoznawalnością, pozycją na rynku, by utrwalić swoje miejsce w świadomości odbiorców technologii robotycznych. W tym zakresie otrzymała ostatnio dwa istotne komunikacyjnie „narzędzia”.

Pierwszym jest miejsce na liście 23 wiodących dostawców technologii RPA ocenianych w ramach badania Everest Group Robotic Process Automation PEAK Matrix Assessment 2022.

SAIO zostało ostatnio docenione za technologie i design

Everest Group jest firmą badawczą w obszarze usług IT, biznesowych i inżynieryjnych. Oceny PEAK Matrix Everest Group dostarczają analiz i opinii potrzebnych firmom do podejmowania decyzji o wyborze globalnych dostawców usług i technologii oraz produktów i rozwiązań w różnych segmentach rynku, w tym RPA. Znalezienie się w tym gronie jest znacznym wyróżnieniem w zakresie oferowanych rynkowo technologii.

Drugim narzędziem wspierającym ekspansję rynkową SAIO może być wyróżnienie projektu brandingu platformy w prestiżowym, międzynarodowym konkursie projektowym Red Dot Award, zwanym często „Oscarem designu”. Jurorzy, mającego 60 lat tradycji konkursu, docenili „niezwykłą jakość pracy”. Jury wybiera zwycięzców w trzech kategoriach: Product Design, Brands & Communication Design i Design Concept. SAIO został doceniony jako Brand Design. Projekt zostanie opublikowany w Red Dot Design Yearbook i będzie prezentowany na różnych wystawach oraz w sekcji zwycięzców na stronie internetowej konkursu.

Jacek Tochowicz przypomina, że rynek oprogramowania jest szeroki i ważna jest możliwość wyróżnienia się na nim. - Możemy mieć najlepsze rozwiązania w systemie, ale nic z nimi nie zrobimy, kiedy nikt o nich nie wie. Działamy w segmencie B2B, w którym przez długi czas branding nie odgrywał kluczowej roli. Obecnie to się zmienia, bo coraz więcej działań marketingowychi sprzedażowych także B2B przenosi się do kanałów online i dlatego rozpoznawalność jest nam bardziej potrzebna, zwłaszcza, że w tym segmencie dotarcie do odbiorcy bywa trudniejsze niż w przypadku klientów indywidualnych – mówi Jacek Tochowicz. W tym przypadku tak ważna, międzynarodowa nagroda będzie silnym wsparciem, by marka SAIO mogła dotrzeć do odbiorców zanim jeszcze będą mieli okazję poznać samo narzędzie.