Robotyzacja przemysłu w Polsce tak kuleje, że aż wypadliśmy ze statystyk

Na całym świecie przybywa robotów przemysłowych. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki w 2018 roku sprzedano ich 422 tys. sztuk, dzięki czemu globalna liczba egzemplarzy wzrosła do 3,5 mln, co odpowiada choćby populacji Berlina. Polska jest pod tym względem daleko w tyle nie tylko za największymi potęgami gospodarczymi świata, ale nawet za wyraźnie mniejszymi krajami regionu.

Motoryzacja ciągle z przodu

Polska poza rankingiem

- Warto zauważyć, że Chiny wspierają rodzimych producentów. Lokalni dostawcy robotów zwiększyli swój udział w ogólnej liczbie instalacji na tamtejszym rynku o 5 punktów procentowych (2018: 27 proc. vs. 2017: 22 proc. - red.), zaś import maszyn spadł o 7 proc. - zwraca uwagę Stanisław Drosio, dyrektor pionu usług i utrzymania oprogramowania w BPSC.W drugiej w zestawieniu Japonii pojawiło się o 55 tys. więcej egzemplarzy, to wynik o 21 proc. lepszy niż przed rokiem. Średnia roczna stopa wzrostu w Kraju Kwitnącej Wiśni od 2013 wynosi 17 proc. Japonia jest natomiast numerem jeden w produkcji robotów na świecie. W 2018 roku odpowiadała za 52 proc. światowej podaży.Trzecie miejsce pod kątem popytu na nowe roboty przemysłowe zajęły Stany Zjednoczone, w których liczba instalacji wzrosła po raz ósmy z rzędu. W 2018 roku w amerykańskich fabrykach przybyło 40 tys. nowych jednostek, co przełożyło się na wzrost o 22 proc. względem 2017 roku.- Od 9 lat w USA widoczny jest trend do wzmacniania tamtejszego przemysłu dzięki automatyzacji i robotyzacji zakładów. Amerykanie liczą, że w ten sposób staną się bardziej konkurencyjni - uważa Stanisław Drosio.Czwarta Korea Południowa jest jedynym krajem w zestawieniu, w którym liczba nowych instalacji spadła. W 2018 roku zainstalowano 38 tys. egzemplarzy, czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak wydaje się to tylko chwilowe spowolnienie, ponieważ na przestrzeni ostatnich 6 lat robotów przemysłowych w południowej części Półwyspu Koreańskiego przybywało średnio 12 proc. rok do roku.Na piątym miejscu znalazły się Niemcy. Największa europejska gospodarka w ubiegłym roku wzbogaciła się o 27 tys. sztuk robotów przemysłowych, czyli 26 proc. więcej niż w 2017 roku. Głównym motorem napędowym u naszych zachodnich sąsiadów jest sektor motoryzacyjny.Mimo że w czołowej piątce krajów kupujących najwięcej robotów przemysłowych są aż trzy państwa azjatyckie, to na całym kontynencie średnie nasycenie maszynami jest dużo niższe niż w Europie czy obu Amerykach. W Europie na każde 10 tys. pracowników przypada 114 robotów, po drugiej stronie Atlantyku wskaźnik ten wynosi 99 egzemplarzy. W Azji, jak podaje IFR, jest to zaledwie 91 robotów na 10 tys. zatrudnionych.- Tylko kilka państw z regionu Azji i Pacyfiku inwestuje znaczne środki w maszyny. W naszym regionie jest kilka wiodących, które narzucają tempo, ale w wyścigu uczestniczą wszyscy, nikt nie odpuszcza - komentuje ekspert rynku IT - ocenia Adam Stańczyk z BPSC.- Europa nadal wyznacza trendy w robotyzacji i trudno by nagle się to zmieniło. To w naszej części świata idea Industry 4.0 jest najbardziej zaawansowana - dodaje.Najwięcej robotów przemysłowych trafia do fabryk produkujących samochody i komponenty do nich. Prawie co trzeci robot (30 proc.) w ubiegłym roku zainstalowany był w firmie z branży motoryzacyjnej. Po skokowym wzroście w 2017, który wyniósł aż 21 proc., w 2018 tempo spadło do zaledwie 2 proc.Międzynarodowa Federacja Robotyki prognozowała, że przemysł motoryzacyjny zwolni, zapowiadając również zmianę na pozycji lidera, którą miała zająć branża elektryczna i elektroniczna. Jednak spadek popytu na urządzenia i komponenty elektroniczne skutecznie to uniemożliwił a firmy kupiły 105 tys. sztuk robotów, to o 14 proc. mniej maszyn niż rok wcześniej.Na trzecim miejscu znalazł się przemysł maszynowy, który wzbogacił się o 43,5 tys. nowych urządzeń, co dało wzrost o 1 proc. względem 2017 roku.W zestawieniu IFR na 15. pozycji znalazła się Republika Czeska. Firmy za naszą południową granicą w 2018 roku kupiły łącznie 2,7 tys. jednostek. To wpłynęło na wzrost nasycenia maszynami w fabrykach nad Wełtawą. Obecnie w Czechach na każde 10 tys. pracowników przypada aż 135 jednostek, to o 7 sztuk więcej niż w 2017 roku. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja na Słowacji, która może pochwalić się wynikiem 165 sztuk, rok wcześniej było to 135 egzemplarzy.Wynik Polski nie był na tyle dobry, by nasz kraj znalazł się w zestawieniu krajów kupujących najwięcej robotów. Na początku 2018 roku IFR szacowała, że całkowita liczba maszyn zainstalowanych w polskich fabrykach wynosi około 11,5 tys. sztuk. Według analityków organizacji Polska była rynkiem wschodzącym, a wzrost nowych instalacji miał się wahać między 15 a 20 proc. w latach 2018-2021. Najnowsze zestawienie może jednak wskazywać, że były to zbyt optymistyczne zapowiedzi ekspertów. Z danych IFR za 2017 rok wynika, że na 10 tys. pracowników przypadały 32 roboty, czyli znacznie mniej niż u naszych południowych sąsiadów.- Nie ma co ukrywać, mamy sporo do poprawy - przyznaje Adam Stańczyk. - Musimy szybciej nadrabiać zaległości.Niski poziom zrobotyzowania daje nam z drugiej strony duży potencjał do szybkiego rozwoju w tym względzie.- Oczywiście biorąc pod uwagę to, że stopień zrobotyzowania polskiego przemysłu jest ciągle dużo mniejszy niż u naszych zachodnich, czy nawet południowych sąsiadów, zapewne tu możemy spodziewać się dużego przyrostu "zatrudnienia" robotów, które wykonują jednak przede wszystkim zadania monotonne, uciążliwe, niechętnie wykonywane przez ludzi - ocenia dr Robert Muszyński, z Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej.Zwraca on uwagę również na to, że robotyzacja przynosi nowe możliwości. Na rynku pojawiają się nowej klasy roboty współpracujące, tzw. coboty, które różnią się od przemysłowych o wiele bardziej zaawansowanymi układami sterowania. Mają one za zadanie wspomagać pracę ludzi poprzez prostą i szybką możliwość wdrożenia w zadania produkcyjne oraz przeprogramowanie, jednak warto podkreślić, że nie są w stanie zastąpić w pełni człowieka.Obecność tego typu robotów to okazja dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których maszyny mogą z powodzeniem pełnić swoją rolę, w przeciwieństwie do robotów przemysłowych wykorzystywanych w dużych koncernach. W Polsce sektor MŚP jest szczególnie ważny dla gospodarki dlatego upowszechnienie w nim robotyzacji powinno przełożyć się na wyraźny wzrost pozycji Polski w rankingach IFR.