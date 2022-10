Robotyzację w Polsce dławi jeden istotny problem

Polskie firmy robotyzują się w coraz szybszym tempie. Szybki wzrost ujawnia jednak poważne braki, jeśli idzie o liczbę specjalistów, którzy działają w tej dziedzinie.

Według ostatnich pełnych danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w Polsce w 2020 roku pracowały 52 roboty na 10 tys. pracowników. Nieoficjalnie mówi się już jednak, że w 2021 roku IFR zarejestrowała już 62 takie maszyny na 10 tys. pracowników.

To oznacza istotny wzrost, choć do wielu krajów wciąż nam daleko. Przykładowo światowy lider - Korea Południowa - w 2020 roku posiadała 936 robotów na 10 tys. pracowników.

Nie ma sensu porównywać się z liderami. Polska robi ostatnio szybkie postępy w robotyzacji i to można wykorzystać

- Widzimy bardzo mocne przyspieszenie od roku 2018. Ja trochę się odniosę do tego, że w innych krajach jest dużo wyższy poziom gęstości robotyzacji. My jesteśmy jednak zwolennikiem takiego podejścia, żeby na świecie nie patrzeć na tych, co mają tysiąc robotów i się dołować, że my tylko 62, tylko raczej patrzeć na to, że rok temu w Polsce było 52 a teraz jest 62 - oznajmił Jarosław Gracel, prezes firmy Astor w trakcie dyskusji „Robotyzacja i automatyzacja” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Jeżeli w Polsce mamy postęp w stosunku do tego, gdzie byliśmy rok temu, dwa lata temu czy osiem lat temu, to trzeba się z tego po prostu cieszyć, bo tutaj dużo się dzieje. Porównujmy się sami do siebie i wtedy można znaleźć tutaj jakieś pozytywne elementy tego, że jednak dzieje się całkiem dobrze - dodał.

Brak inżynierów nie sprzyja robotyzacji. Potrzeba znacznie większego wysiłku, by szkolić odpowiednie kadry

Jednocześnie zwrócił uwagę na poważną barierę dla zwiększania stopnia robotyzacji w Polsce. Bo choć do robotyzacji pchają firmy w Polsce coraz bardziej dotkliwe braki kadrowe, to zarazem niedostateczna liczba specjalistów potrafiących zajmować się tematem robotów, nie sprzyja szybkim postępom w tym względzie.

- Wąskim gardłem dzisiaj jest ilość wyszkolonych inżynierów, którzy są gotowi w Polsce do tego, żeby i w fabrykach te roboty przyjąć na pokład, i inżynierów robotyków, którzy pracują w firmach integratorskich, którzy mają te roboty zaprogramować i dostarczyć, żeby dobrze zadziałały. To jest największe wyzwanie z naszego punktu widzenia dzisiaj. Sale szkoleniowe, które mamy, są pełne w zasadzie od dwóch lat i nie ma tygodnia, w którym sala nie byłaby pełna pod względem liczby osób, które szkolimy. No ale cały czas te moce są za małe. To jest kluczowe wyzwanie na dziś - podkreślił Jarosław Gracel.

