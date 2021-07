Rodzice dzieci o imieniu Alexa domagają się zmiany nazwy asystenta głosowego

Rodzice córek o imieniu Alexa chcieliby, żeby Amazon zmienił nazwę asystenta głosowego swojej produkcji. Twierdzą, że ich dzieci są nękane, ponieważ mają na imię jak funkcja głosowa - poinformował w piątek serwis BBC News.

Funkcja głosowa Alexa została wprowadzona w 2014 r. w urządzeniach głośnikowych Amazona, Echo i Echo Dot, które z czasem zyskały dużą popularność. Wypowiadając słowo "Alexa", można zadać pytanie albo wydać polecenie inteligentnemu głośnikowi.

Według BBC nazwa funkcji spowodowała, że dziewczętom o imieniu Alexa w ramach kpin m.in. rozkazuje się wykonywać różne czynności.



Jak podano, niektórzy rodzice decydują się nawet zmienić imię dziecka, ponieważ żarty z niego są "bezwzględne".

"Moja córka przestała się przedstawiać z powodu złośliwych reakcji na jej imię. Była i wciąż jest dzieckiem, a dorośli uważają, że dokuczanie jej jest w porządku. To bardzo przykre. Szkoła okazała się niepomocna, powiedzieli jej, że powinna stać się na to odporna" - powiedziała BBC jedna z matek, dodając, że dziewczynka była nękana nawet przez nauczycieli.



Czytaj też: Laptopy do gier czy biznesowe? Sprawdzamy różnice

Rodzice chcieliby, żeby nazwa urządzenia została zmieniona na niezwiązaną z człowiekiem. W odpowiedzi Amazon wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że celem asystenta głosowego było odzwierciedlanie zalet ludzkich, takich jak bystrość, taktowność, empatia i wyrozumiałość. "Jest nam przykro z powodu doświadczeń, przez jakie musieliście przejść. Chcemy jasno powiedzieć, że nękanie każdego rodzaju jest niedopuszczalne i stanowczo je potępiamy" - napisano.

BBC oszacowało, że w Wielkiej Brytanii ponad 4 tys. dziewcząt ma na imię Alexa. Odkąd w 2016 r. w tym kraju wprowadzono funkcję Amazona, popularność imienia gwałtownie spadła - pięć lat temu Alexa była 167. najczęściej nadawanym dzieciom imieniem, w 2019 r. spadła na 920. miejsce.