Rodzinna firma buduje smart factory. O ludziach jednak nie zapomina

Już w 2015 r. podejmując decyzję o budowie nowej fabryki SaMASZ w Zabłudowie, myślano o koncepcji Przemysłu 4.0. Inwestycje w automatyzację planowane są tak, aby wszystkie systemy mogły ze sobą współpracować, tworząc smart factory. Nikt tu jednak nie zapomina o ludziach.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych nie tylko zwiększają wydajność produkcji, ale też podnoszą jej jakość i powtarzalność. To także sposób na brak rąk do pracy. Dlatego fabryka maszyn rolniczych i komunalnych SaMASZ konsekwentnie rozwija się w duchu Przemysłu 4.0. Opowiada nam o tym Leszek Szulc, dyrektor produkcji.

- Mówiąc o nowoczesnych technologiach, musimy uważać, aby nie pójść w nadmierną i niepotrzebną automatyzację, zapominając o ludziach - zauważa.



Przerwanie w wyniku pandemii łańcuchów dostaw wpłynęło na zachwianie produkcji SaMASZ-u. Zwiększano stany magazynowe, pojawiły się problemy z dostawami. To skłoniło do poszukiwania alternatywnych rozwiązań - w komunikacji i w produkcji. Spowolnienie gospodarcze przyhamuje inwestycje, ale te, które będą realizowane, wpiszą się w ideę Przemysłu 4.0.

"Już na etapie planów fabryki myśleliśmy o koncepcji Przemysłu 4.0"

Nowa fabryka firmy SaMASZ w Zabłudowie została uruchomiona stosunkowo niedawno, bo w 2018 r. Czy już wtedy - budując nowy zakład - myśleliście o wyposażeniu go w systemy automatycznej produkcji w duchu Przemysłu 4.0?

- Za półtora roku SaMASZ będzie obchodził 40-lecie swojej działalności. Natomiast decyzja o budowie fabryki w Zabłudowie została podjęta w 2015 r. Od 2018 r. jesteśmy już w nowej siedzibie.

Odpowiadając na pytanie: tak, już na etapie planów fabryki myśleliśmy o koncepcji Przemysłu 4.0, która jeszcze wtedy nie była dość popularna, bo było to po ok. 4 latach po jej wygłoszeniu w Niemczech. Poważnie rozważaliśmy wdrożenie automatyzacji i połączenie tego z systemami informatycznymi.

Na początku był system zarządzania produkcją, potem automaty w malarni.

Już w tamtym okresie mieliśmy wdrożony system MES, czyli stały już komputery, a pracownicy produkcyjni widzieli wyświetlane z systemu nadrzędnego zlecenia produkcyjne i następnie raportowali to bezpośrednio na hali produkcyjnej.

Większość technologii zostało przeniesionych ze starych zakładów, zlokalizowanych przy ulicy Kombatantów i Trawiastej w Białymstoku. Nową inwestycją - taką, którą mógłbym wpisać w trend automatyzacji - była malarnia automatyczna, która powstała wraz z nowym zakładem. Powstanie tej linii było wymuszone dwoma aspektami. Malarnia nie miała już wystarczających mocy przerobowych - chcieliśmy zwiększyć wydajność, a drugim aspektem była chęć podniesienia jakości produkowanych wyrobów.

Zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu, bo zaprojektowaliśmy linię malarską w pełni zautomatyzowaną, gdzie proces chemicznego przygotowania powierzchni, a następnie malowania kataforycznego i proszkowego był zarządzany jednym systemem i na jednym podwieszonym transporcie Power & Free.

Linię projektowaliśmy z zapasem, jeśli chodzi o potrzeby rozwojowe. Już po 2 latach od uruchomienia linii dokupiliśmy automatyczną komorę do obróbki strumieniowo-ściernej i wpięliśmy ją w całą linię, wydłużając transport P&F. Dzięki temu uzyskaliśmy kompleksową instalację do zabezpieczenia antykorozyjnego i UV, która jest zarządzana jednym systemem. Na linii malarskiej odbywa się więc wszystko automatycznie. Rola pracowników ogranicza się właściwie do funkcji kontrolnych.

Czyli nowa linia malarska była wówczas główną innowacją wprowadzoną wraz z otwarciem nowego zakładu. Jakie wnioski można wyciągnąć z jej wdrożenia?

- Tak naprawdę przeskoczyliśmy na zupełnie nowy poziom, jeśli chodzi o jakość produkowanych wyrobów. Wcześniej odporność antykorozyjna naszych maszyn była na poziomie 450 h w komorze solnej. Poprzez zastosowanie nowej linii malarskiej weszliśmy na poziom „automotivu”, czyli 1200 h, a nawet więcej - w zależności od detalu.

Z drugiej strony dzięki nowej malarni proces malowania stał się zdecydowanie bardziej wydajny i powtarzalny. Automatyzacja malowania dała nam wysoką jakość, powtarzalność i stabilność procesu.

Automatyzacja wyeliminowała też w dużej mierze prace logistyczne. Przez to generowane są oszczędności

Czy wynikały z tego też oszczędności? Na przykład jeśli chodzi o zużycie lakierów.

- Na pewno tak. Wcześniej wszystko było malowane ręcznie. Operator mógł tej farby zużyć w niektórych miejscach więcej.

Automatyzacja wyeliminowała też w dużej mierze prace logistyczne. Mówi się, że logistyka przynosi wartości dodane podczas wytwarzania produktu, ale wiadomo, że to trzeba robić. Obecnie transport Power & Free zajmuje ok. 1 km i na tym odcinku nie musimy niczego zdejmować i zawieszać ponownie, czyli pracownicy mają mniej pracy logistycznej i przez to generowane są oszczędności.

Jakie nowe potrzeby pojawiły się w zakresie automatyzacji i robotyzacji?

- Istniejąc na rynku od niemal 40 lat, co roku mocno inwestowaliśmy. Na początku były to maszyny obsługiwane manualnie, potem sterowane numerycznie. W 2013 r. zakupiliśmy pierwszego robota spawalnicze, a kolejne dwa w 2014 r. I tu widzieliśmy duży potencjał w automatyzacji procesów.

Pojawiają się nowe potrzeby, a inwestycje przynoszą nowe korzyści

Proces spawania jest trudny i skomplikowany. Dlatego kiedy zwiększał nam się wolumen tych samych wyrobów, mogliśmy sobie pozwolić na kolejne roboty i tę robotyzację rozwijaliśmy.

Dzisiaj mamy 7 robotów spawalniczych, a w ciągu najbliższych 3 miesięcy pojawią się 2 kolejne, czyli do końca roku będziemy mieli ich 9. Podobnie jak w przypadku malarni, roboty spawalnicze wpłynęły na wydajność oraz jakość i powtarzalność procesów.

Czas na integrację, autonomię produkcji i kolejne roboty. Ogromny postęp widać w technologii laserowej

Czy pomiędzy robotami zakupionymi prawie 10 lat temu, a tymi, które są instalowane dzisiaj, widać postęp w możliwościach albo jakości wykonywanej przez nie pracy?

- Oczywiście, że tak. Same ramiona robotów nie różnią się w znaczący sposób. Bardziej chodzi o systemy sterowania i ich oprogramowanie; to wszystko zdecydowanie poszło do przodu. Programowanie jest dużo łatwiejsze, szybsze i bardziej intuicyjne.

Rośnie rola cobotów, czyli robotów współpracujących z ludźmi; tutaj przeskok jest ogromny i widać duży potencjał. Nie posiadamy jeszcze żadnego cobota, ale jest to w naszych planach, choć nie w najbliższej perspektywie.

Ogromny postęp widać w technologii laserowej. Lasery są obecne w naszej fabryce od 2005 r. i widzimy, jak ta technika zmieniła się przez lata. Obecnie jesteśmy na etapie budowy nowoczesnej instalacji do cięcia laserowego.

W 2021 r. podpisaliśmy umowę na dostawę systemu składającego się z automatycznego magazynu na blachę (będzie mógł on pomieścić 2,5 tys. ton blachy w dwóch rozmiarach: 1,5 x 3 m i 2 x 4 m) oraz systemu załadunkowo-rozładunkowego, który będzie podawał blachę na stół lasera. System będzie wyposażony również w automatyczne sortowanie, czyli po wycięciu detali przez laser, będą one pobierane przez automatyczne głowice, które będą je układały na paletach. Dalej materiał będzie mógł być przekazywany np. z powrotem do magazynu lub na stację zewnętrzną.

Z automatycznym magazynem będą połączone dwa nowe lasery. Docelowo będą trzy. Obecnie trwa instalacja całego systemu ze wspomnianymi dwoma laserami o mocy 10 kW. Będzie to jedna z ciekawszych instalacji w Polsce i myślę, że również w Europie.

Czas na integrację, autonomię produkcji i kolejne roboty.

Poza integracją urządzeń i maszyn składających się na ten system bardzo ważna jest integracja systemowa. Będziemy mieli połączenie programów typu ERP z programami „camowskimi”, WMS i MES. To duże przedsięwzięcie. Chcemy, aby cały system działał w weekendy bezobsługowo, czyli bez operatorów.

Patrząc 15-20 lat wstecz, można stwierdzić, że postęp technologiczny jest ogromny. Przykładowo, w tej chwili mamy 4 lasery, które zaspokajają 60 proc. naszych potrzeb. Teraz dokupujemy 2 wspomniane lasery, które zaspokoją 100 proc. naszych potrzeb bez tych czterech. Te 4 wycinarki laserowe będziemy chcieli sprzedać.

Staramy się też patrzeć na koszty energii, które bardzo szybko rosną. Obawiamy się przyszłego roku, ceny energii mogą wzrosnąć nawet 2-3-krotnie. Dlatego też patrzmy na technologie energooszczędne.

Jakie jeszcze potrzeby, jeśli chodzi o najnowsze technologie, widzi pan w przypadku fabryki w Zabłudowie?

- Przy wspomnianym magazynie automatycznym będą lasery, ale też i prasy krawędziowe. Kolejnym etapem będzie ich zrobotyzowanie. Obok nich zainstalujemy robota, który będzie pobierał z magazynu materiały do gięcia. Dodatkowo w systemie do wycinania przewidzieliśmy autonomiczne mobilne roboty, czyli tzw. AMR-y, na które będą podawane wycięte detale i dalej będą one przekazywane na inne stanowiska robocze lub magazyn półfabrykatów. Idziemy zatem bardzo mocno w cyfryzację zakładu.

Czy potrzeby inwestycyjne są na bieżąco zaspokajane?

- W ostatnich 2 latach zainwestowaliśmy ok. 50 mln zł. Rozbudowaliśmy o 4000 m kw. halę produkcyjną, gdzie właśnie powstaje system automatycznego wycinania laserowego, rozbudowaliśmy też prototypownię ośrodka badawczo-rozwojowego, jesteśmy w trakcie realizacji stanowisk spawania zrobotyzowanego, mamy nowe giętarki. W zakupie są też 2 prasy krawędziowe, więc inwestycji bieżących jest bardzo dużo.

Idziemy w kierunku inteligentnej fabryki przyszłości.

Chcemy stworzyć „smart factory”, dość wyraźnie mówimy o IoT (Internet Rzeczy - dop. red.) i Big Data (przetwarzanie dużych zbiorów danych). Następstwem tego jest nowy program Transformacja cyfrowa. Jesteśmy w trakcie analiz i rozmów z dostawcami i wyboru 2 systemów, które będą ze sobą zintegrowane. Są to systemy ERP, a więc do zarządzania organizacją i PLM – do zarządzania cyklem życia produktu.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych wpływają na konkurencyjność produktu

Jaki wpływ na waszą konkurencyjność mają wszystkie te inwestycje w robotyzację, automatyzację, systemy zarządzania produkcją?

- Naszym priorytetem jest dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości produktów na czas. Realizujemy to przez ciągłe inwestycje w R&D (działalność badawczo-rozwojowa - dop. red.), aby poszerzać portfolio naszych produktów. Kolejnym aspektem jest utrzymywanie usługi sprzedażowej i serwisowej na najwyższym poziomie. To są nasze główne atuty, które wpływają na konkurencyjność.

Oczywiście automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych wpływają na konkurencyjność produktu, bo możemy wytwarzać wydajnie i powtarzalnie. Inwestycje w nowoczesne technologie to nastawienie na samorozwój i spoglądanie w dalszą przyszłość. Naszą strategią jest podążanie z koncepcją Industry 4.0, aby stać się "smart factory".

Czy są jakieś wzorce, na które szczególnie zwracacie uwagę?

- Jeśli mówimy o automatyzacji i Lean Manufacturing, to na pewno jest to branża automotive, bo jest bliska naszym potrzebom i pewne rozwiązania możemy z niej zaczerpnąć.

Jeżeli chodzi o systemy informatyczne, to dużo tutaj działamy z naszym obecnym dostawcą i jesteśmy bardzo otwarci na potrzeby naszych pracowników, aby usprawniać wymianę informacji. W tym przypadku jest dużo kreatywności naszego zespołu zakładowego. To dość młody zespół, otwarty na zmiany i innowacje.

Jaki wpływ na funkcjonowanie zakładu mają wdrażane technologie i systemy zarządzania?

- Przykładowo, w tym roku z wielu obszarów produkcyjnych wycofaliśmy dokumentację papierową. Pracownicy przy swoich stanowiskach mają zainstalowane monitory, programy, gdzie z jednej strony widzą zadania do realizacji, ale też rysunki wykonywanych części. Mogą na komputerze raportować wykonanie zadań. To dla nas ważne, że te informacje wpływają do systemu na bieżąco i możemy natychmiast reagować np. na braki surowca, zmiany planów produkcyjnych, potrzeby asortymentu.

Czarne łabędzie wiele zmieniły w funkcjonowaniu firmy. Zwiększyła się komunikacja pomiędzy nami a dostawcami

Pandemia, wydarzenia z ostatnich miesięcy za naszymi wschodnimi granicami… jaki wpływ mają te wydarzenia na funkcjonowanie fabryki?

- Oczywiście przerwane łańcuchy dostaw wpłynęły na zachwianie produkcji. Mimo tego, że mieliśmy stałe umowy ze sprawdzonymi dostawcami, nie udało się uniknąć mikroprzestojów. To zaowocowało wprowadzeniem zmian. Od 2015 r. mamy wdrożony SPS (SaMASZ Production System), system oparty na filozofii Lean Manufacturing.

Jednak czarne łabędzie, które się pojawiły, doprowadziły do tego, że z jednej strony musieliśmy zwiększać stany magazynowe – w niektórych asortymentach wzrosły one 2-, 3-krotnie, a w niektórych nasi dostawcy mieli problemy z pozyskaniem towaru i dlatego musieliśmy szukać alternatyw.

Zwiększyliśmy liczbę dostawców, pozyskaliśmy nowych, a z drugiej strony musieliśmy wprowadzić zamienniki niektórych elementów asortymentu, np. w siłownikach hydraulicznych czy wałach przegubowo-teleskopowych. Było to związane też z dużą pracą przygotowawczą, bo dbając o jakość naszych produktów i myśląc o klientach, te zamienniki musiały być na początku gruntownie sprawdzone i przetestowane pod różnymi kątami, np. zgodności materiałowej, wytrzymałościowym, odporności antykorozyjnej. Dopiero po tym zostały one dopuszczone do produkcji. Nie wszystkie dostarczane elementy odpowiadały naszym normom jakościowym i były wycofywane do dostawców.

A co z modelem produkcji just-in-time?

- Tak, tutaj widać to było wyraźnie. Wydłużyły się lead time'y u naszych dostawców i powstawały nie tylko mikroprzestoje, ale również zmiany w harmonogramach produkcji i wydłużanie terminów dostaw do naszych klientów. Często zdarzało się tak, że z linii zjeżdżały niekompletne maszyny i musieliśmy je doposażać po pewnym czasie. To oczywiście znany problem dla wielu branż, choćby automotiv, RTV, AGD.

Czy to coś zmieniło w kontaktach, formach współpracy z dostawcami?

- Na pewno zwiększyła się komunikacja pomiędzy nami a dostawcami. Wcześniej zamówienia były składane dużo później i dostawy spływały na czas. Kiedy terminy dostaw się wydłużyły, nie było już spokoju.

Postanowiliśmy zatem łączyć się, robić meetingi z dostawcami online i ustalać wspólnie harmonogram prac dostawcy, aby połączyć to z naszymi potrzebami. Było to działanie doraźne, ale wniosło dużą wartość.

Czy w związku z utrudnieniami w dostawach komponentów podjęliście decyzję o wytwarzaniu niektórych z nich we własnym zakresie?

- Ze względu na fakt, iż nasz dostawca przekładni nie miał wystarczających mocy produkcyjnych, przejęliśmy od niego część przegubów do obróbki i teraz bierzemy je bezpośrednio z odlewni i przystosowujemy je do naszych maszyn.

Jeżeli mowa o siłownikach czy innych komponentach, to myślimy o tym, czy nie zacząć pewnych komponentów produkować we własnym zakresie, choćby w mniejszych partiach, aby się zabezpieczyć.

Które z nowoczesnych technologii wdrożonych w fabryce SaMASZ są teraz kluczowe? Jak pan widzi fabrykę w przyszłości?

- Myślę, że bardzo ważnym krokiem jest transformacja cyfrowa i dążenie do koncepcji Przemysłu 4.0. Mocno koncentrujemy się na IoT, Big Data, czyli zbieraniu danych, które można docelowo wprowadzić do maszyn, a także uczeniu maszynowym (machine learning) czy wykorzystaniu chmury obliczeniowej.

Bezpieczeństwo i troska o ludzi. Bez tego nie będzie Przemysłu 4.0

Jednym z ważniejszych filarów Przemysłu 4.0 jest cyberbezpieczeństwo – musimy mocno dbać o bezpieczeństwo danych. Mimo mocnych firewalli w naszym zakładzie, widzimy próby włamania się do systemów, dlatego też mocno inwestujemy w dział IT i bezpieczeństwo.

Dążymy do tego, aby stworzyć „inteligentną fabrykę” – budujemy naszą automatyzację tak, aby wszystkie systemy mogły ze sobą współpracować. Duży potencjał widzimy w rozwoju autonomicznych robotów.

Mówiąc o nowoczesnych technologiach, musimy uważać, aby nie pójść w nadmierną i niepotrzebną automatyzację, zapominając o ludziach.

Kilka lat temu Elon Musk potwierdził, że koncepcja Przemysłu 4.0 ma tendencję do przeceniania roli automatyzacji i robotyki w środowiskach produkcyjnych i przemysłowych. Na Twitterze napisał: „Tak, nadmierna automatyzacja w Tesli była błędem. Aby być precyzyjnym, moim błędem. Ludzie są niedoceniani”.

To było oczywiście nawiązanie do koncepcji Industry 5.0, którą zaprezentowała Japonia w 2017 r. w Hanowerze. Koncepcja ta opiera się na Industry 4.0 ze zwiększoną rolą ludzi. My mocno patrzymy na aspekt ludzki. Nie da się jednak przejść do Industry 5.0 bez Industry 4.0. Staramy się automatyzować procesy, co wymusza rynek (w roku 2021 zwiększyliśmy nasze przychody o 40 proc. – z 200 na 300 mln), zapotrzebowanie na nasze maszyny mocno wzrosło i musieliśmy produkować wydajniej, i w to automatyzacja produkcji znakomicie się wpisuje.

Dbamy przy tym o naszych ludzi. Inwestujemy w szkolenia, dajemy swobodę rozwoju osobistego i zawodowego. Jesteśmy firmą rodzinną i prezes Stolarski prowadzi to wszystko w takim duchu – jesteśmy mocno skupieni na pracowniku.

Obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Możliwe, że będzie recesja lub stagnacja

Myśli pan, że w dzisiejszych niepewnych czasach te wszystkie procesy związane z wdrażaniem elementów Przemysłu 4.0 spowolnią?

- Można było zauważyć, że globalnie w latach 2019-2020 spadła liczba zainstalowanych robotów w stosunku do poprzednich lat o 9 proc. Jednak już w roku 2021 wzrosła o kilkanaście procent i wyrównała wynik z 2018 r. i ten trend w automatyzacji i robotyzacji mocno się rozwija.

Pandemia przyspieszyła komunikację. Mniej jest spotkań „face to face”, więcej i częściej używa się komunikatorów internetowych, co też na pewno wiele decyzji przyspieszyło. Mogę powiedzieć na własnym przykładzie, iż duże międzynarodowe projekty w fazie budowania koncepcji i aż do podpisania umowy są realizowane online, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do pomyślenia.

Zwiększenie zapotrzebowania na maszyny wymusiło zmiany, w tym m.in. automatyzację i robotyzację. Do tego doszedł też problem braku rąk do pracy. Dlatego chcąc wprowadzać większą ilość maszyn, firmy muszą usprawniać produkcję.

Na pewno obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Wszyscy ostrożnie mówią o zjawisku ekonomicznym, jakim jest recesja, czyli zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego, co skutkuje spadkiem PKB.

Od 1,5 roku mamy do czynienia ze wzrostem cen surowców i usług. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2022 r. inflacja w Polsce wynosiła 16,1 proc. i jest to wynik najwyższy od 21 lat.

Zastanawiam się, czy w związku ze spowolnieniem gospodarczym i wysoką inflacją możemy mówić o stagflacji oznaczającej zahamowanie wzrostu gospodarczego, rosnącą inflację i rosnące stopy procentowe. Patrząc na obecną koniunkturę gospodarczą, inwestycje będą realizowane w mniejszym stopniu, jednak będą się wpisywały w ideę Przemysłu 4.0.

"Idą ciężkie czasy. Inwestować będziemy nieco wolniej, ale konsekwentnie"

Czyli konsekwentnie zamierzacie realizować swoje plany i inwestycje?

- Czasy mogą być teraz ciężkie. Możliwe, że będzie recesja lub stagnacja. Dlatego też myślę, że wiele mniejszych przedsiębiorstw może mieć duże problemy wynikające np. z rosnących cen energii i gazu. Niektórzy na pewno będą wyhamowywali inwestycje lub nawet rezygnowali z bieżących. Przy większych firmach są większe możliwości choćby kredytowania.

My obecnie jesteśmy w trakcie realizacji bardzo dużych inwestycji, które trzeba wdrożyć i uruchomić produkcyjnie. Wymaga od nas to bardzo dużo pracy, zaangażowania i determinacji, ale wiemy, że tworzymy coś naprawdę ciekawego i innowacyjnego.

Jak obecnie przedstawiają się zamówienia na maszyny? Czy widać spadki?

- Tak naprawdę w tym roku do tej pory wyprodukowaliśmy ich więcej niż w ubiegłym roku. Plany były bardzo duże, jeśli chodzi o sezon 2021-2022. Mówię tutaj również o technice komunalnej. Teraz czekamy na sygnały od naszych dealerów, jakie będą zamówienia.

Jeśli chodzi o rynek maszyn rolniczych, to na pewno nie martwimy się o eksport. Bardzo ładnie rozwinął nam się rynek w Stanach Zjednoczonych. Dobrze rozwija się sprzedaż we Francji.

Jeśli chodzi o Niemcy, które są jednym z naszych głównych rynków eksportowych, to sytuacja tutaj jest stabilna. W Polsce – po 2021 r., kiedy mieliśmy rekordową sprzedaż – teraz widzimy lekkie wyhamowanie.

Pierwsze prognozy sprzedaży na przyszły sezon otrzymamy od naszych dealerów w październiku, ale zakładamy, iż mimo podobnych lub mniejszych zamówień w kraju, zwiększy nam się sprzedaż w eksporcie i utrzymamy produkcję na obecnym lub zwiększonym poziomie.