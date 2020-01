Rok 2019 rekordowy dla branży gier – przychody sięgnęły 120 mld dolarów

W 2019 r. przychody z dystrybucji cyfrowej gier wideo przekroczyły 120,1 mld USD, ustanawiając rekord. Cztery z każdych pięciu wydanych w ten sposób dolarów trafiał do tytułów free-to-play - wynika z raportu Superdata cytowanego przez serwis GamesIndustry.biz.

Firma analityczna Superdata opublikowała najnowszą edycję dorocznego raportu "Year In Review", w którym wskazuje, że branża gier jako całość urosła o ok. 4 proc. w porównaniu z 2018 r.

W segmencie gier dystrybuowanych cyfrowo największe przychody wygenerowały platformy mobilne (łącznie 64,4 mld USD), na drugim miejscu znalazły się komputery osobiste (29,6 mld USD), a na trzecim - konsole (15,4 mld USD).

Do całkowitych przychodów cyfrowych wliczane jest też 6,5 mld USD przychodów z zawartości z grami wideo w serwisach takich jak Twitch, YouTube, Mixer czy Facebook i 6,3 mld USD przychodów z tzw. segmentu XR, na który składa się sprzęt i oprogramowanie na gogle rozszerzonej, zmiksowanej i wirtualnej rzeczywistości (odpowiednio AR, MR i VR).

Niektóre produkty liczone są w więcej niż jednej kategorii, np. "Pokemon Go" figuruje zarówno jako gra mobilna i jako gra XR, dlatego suma części jest nieco wyższa od całkowitych przychodów branży w wysokości 120,1 mld USD - przypomniało Games Industry.

Serwis wskazał, że niekwestionowanym liderem nadal są produkcje free-to-play, do których trafiają cztery z każdych pięciu wydanych w dystrybucji cyfrowej dolarów. Mobilne gry free-to-play odpowiadają zaś za ok. 74 proc. wszystkich przychodów z produkcji tego gatunku, czyli darmowych z możliwością zakupów za pomocą mikropłatności. Najbardziej kasowymi grami na smartfony tego jest chińskie "Honor of Kings" (Tencent) i seria " Candy Crush Saga " (King.com).

Drugi rok z rzędu najbardziej kasową grą był "Fortnite"(Epic Games), który uzyskał przychody rzędu 1,8 mld USD. Pod względem pełnopłatnych produkcji największą sprzedażą pochwalić się mógł symulator piłkarski "FIFA 19"(electronic Arts), który zarobił 786 mln USD.

W 2019 r. rynek pełnopłatnych gier skurczył się o ok. 5 proc. do poziomu 18,9 mld USD. GI wiąże to z brakiem wielkich hitów. W 2018 r. ukazały się m.in. "Red Dead Redemption II", "Marvel's Spider-Man" i "Monster Hunter: World" które zdaniem serwisu mogły zawyżyć przychody w poprzednim zestawieniu .

Superdata prognozuje kolejny wzrost o 4 proc. na przestrzeni 2020 r. - do poziomu 124,8 mld dolarów. Wpłynąć mogą na to nowe konsole do gier od Sony i Microsoftu, których premiery planowane są w drugiej połowie roku. W pierwszym półroczu ukazaś się zaś mają długo oczekiwane tytuły Cyberpunk 2077 autorstwa polskiego studia CD Projekt Red oraz "The Last of Us: Part II" od Naughty Dog.