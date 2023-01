Rok 2023 pod znakiem premier wielku gier

Eksplorujące uniwersum Harry’ego Pottera "Hogwarts Legacy", produkcja japońskiego studia Capcom "Resident Evil 4" oraz piracka przygodówka "Skull and Bones" – to kilka spośród gier, które ukażą się w nadchodzących miesiącach. J

Pierwsze, nowe gry zadebiutują w ciągu tygodnia.

Część nowych gier to kontynuacja znanych już serii.

Wśród nowych gier zobaczymy nowa odsłonę Diablo.

Jedną z pierwszych premier w 2023 r., która odbędzie się już w środę 11 stycznia, będzie wydana przez Daedalic Entertainment gra przygodowa "Children of Silentown". Gracze wcielą się w postać Lucy - młodą mieszkankę wioski położonej wewnątrz lasu, w którym skrywają się potwory. Dziewczynka dowiaduje się o tajemniczych zniknięciach kolejnych mieszkańców lokalnej społeczności. Wkrótce postanawia skonfrontować się z lękami, przeprowadzając własne śledztwo w tej sprawie.

Nowa odsłona popularnej japońskiej serii animowanej

Dwa dni później, w piątek 13 stycznia, ukaże się wyprodukowana przez studio CyberConnect2 gra RPG akcji "Dragon Ball Z: Kakarot", czyli nowa odsłona popularnej japońskiej serii animowanej. Jej głównym bohaterem będzie wojownik Goku, który broni planety przed wrogami.

Dobra wiadomość dla fanów koszykówki - styczeń przyniesie również produkcję mobilną "NBA All-World", zrealizowaną przez Niantic we współpracy z ligą NBA, a w niej mnóstwo sportowych - i modowych - emocji. "+NBA All-World+ otwiera nowy rozdział w koszykówce. Wyjdź na zewnątrz, wskocz w trampki współczesnych gwiazd NBA i zmierz się z najlepszymi graczami na świecie. Poznaj swoją okolicę, rywalizując w minirozgrywkach. Bądź na bieżąco z dropami sneakersów i sprzętu, aby podkreślić swój styl i zwiększyć wydajność zespołu" - opisują grę twórcy.

Na czwartek 9 lutego zaplanowano premierę strategicznej gry karcianej "Krzyżacy: The Knights of the Cross". Produkcja chińskiego dewelopera gamingowego LongYou Game Studio przeniesie nas wprost do średniowiecznej Polski, gdzie będziemy przygotowywać się do walki z zakonem krzyżackim. W tym samym miesiącu spodziewamy się także gier "Wild Hearts" i "Hogwarts Legacy".

Pierwsza z nich zapowiadana jest jako "gra myśliwska", w której gracze - samodzielnie lub w zespołach - będą polować na wielkie bestie zespojone z żywiołami natury. Z kolei "Hogwarts Legacy" to - jak podano na oficjalnej stronie produkcji - "wciągająca gra akcji RPG z otwartym światem, który po raz pierwszy pojawił się w książkach o Harrym Potterze". "Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Teraz możesz przejąć kontrolę nad akcją i być w centrum własnej przygody. Dziedzictwo jest w twoich rękach" - napisano.

Gwiezdne wojny także powrócą w nowej odsłonie

W połowie marca zadebiutuje wyprodukowana przez studio Respawn Entertainment "Star Wars Jedi: Ocalały", kontynuacja gry eksplorującej uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zgodnie z zapowiedzią wydawcy Electronic Arts Polska w drugiej części serii będziemy świadkami dalszych losów Cala Kestisa. "Cal nie jest już padawanem i wyrósł na potężnego rycerza Jedi.

Ze względu na wspomnienia, które nosi w sobie, i ciążące na nim oczekiwania całego Zakonu jego krucjata przeciw Imperium stała się jeszcze bardziej niebezpieczna. Nadszedł czas, aby Cal zdecydował, jak daleko chce się posunąć, aby ocalić najbliższych" - czytamy w opisie na stronie EA. Z kolei pierwsze dni wiosny upłyną pod hasłem "Resident Evil 4", produkcji japońskiego studia Capcom. "Wejdź w buty Leona S. Kennedy'ego, który rzuca światło na ponurą transformację europejskiej wioski podczas poszukiwań uprowadzonej córki prezydenta" - zachęcają twórcy gry.

W kwietniu światło dzienne ujrzy kolejna część sagi zapoczątkowanej w 2011 r., czyli "Dead Island 2". Jak podkreślają producenci, będzie to "unikalna mieszanka horroru, czarnego humoru i walki z zombie". Akcja ma rozgrywać się w zalanym zombiczną pandemią Los Angeles. Zadaniem graczy będzie walka o miano najskuteczniejszego pogromcy potworów. W maju rozrywkę zapewni wydana przez Nintendo gra przygodowa "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", kontynuacja "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" z 2017 r.

Natomiast wśród najbardziej oczekiwanych premier czerwcowych można wymienić chociażby "Street Fighter 6", reklamowany jako rozpoczynający "nową erę gier walki", oraz "Diablo IV". "Już 6 czerwca 2023 r. czasu PT wkroczycie do Sanktuarium jako barbarzyńcy, druidzi, nekromanci, łotrzyce lub czarodziejki, by przemierzyć wzdłuż i wszerz ten rozbudowany świat. W trakcie wędrówki podszlifujecie umiejętności i odkryjecie potężny rynsztunek, walcząc z wszechobecną ciemnością wzmocnioną przez powrót Lilit" - przekazał w komunikacie wydawca "Diablo IV" Blizzard Entertainment.

Najbliższe miesiące przyniosą również inne godne uwagi premiery. Pierwsza z nich to strzelanka "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", wydana przez ukraińskie studio GSC Game World. Ukaże ona ponurą Zonę, teren położony wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu. Głównym bohaterem będzie Skif, który po awarii reaktora i pojawieniu się w centrum strefy źródła energii, postanowi przekroczyć granicę i zbadać zagadkę ogromnej mocy.

Walczący z wrogami gracze będą mogli korzystać z kilkudziesięciu rodzajów uzbrojenia. Obok "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" pojawi się też stworzona przez szanghajski oddział Ubisoft gra "Skull and Bones", której akcja osadzona będzie na opanowanym przez piratów Oceanie Indyjskim. Zadaniem graczy będzie zarządzanie statkiem pirackim, budowanie pozycji w zbójnickim świecie oraz gromadzenie skarbów.

"Od Wybrzeży Afryki aż po Indie Wschodnie - będziesz odkrywać różne regiony, z których każdy posiada własny niepowtarzalny ekosystem. Nauczysz się wykorzystywać potencjał wiatru, trymując żagle, by zwiększyć prędkość i podjąć próbę przetrwania na tych zdradzieckich wodach, pełnych niebezpiecznych fal i zabójczych zwierząt" - podkreślono na stronie producenta.