Rok z doktorem Google, czyli jak "leczyliśmy się" przy pomocy internetu w 2021

Firma Google podsumowała mijający rok, wskazując na to, jakie tematy, pytania i zagadnienia dominowały w tej popularnej wyszukiwarce. Z raportu dowiedzieliśmy się też, jakie kwestie dotyczące zdrowia nurtowały ludzi na całym świecie. Oprócz informacji dotyczących pandemii koronawirusa najczęściej szukano sposobów na poprawę samopoczucia.

Rok 2020 upłynął użytkownikom wyszukiwarki Google na próbach zrozumienia globalnej pandemii. Tegoroczne zestawienie najczęściej wyszukiwanych haseł pokazuje, że ludzie już się z COVID-19 nieco oswoili. Pytań o samego wirusa, jego warianty, ochronę przed zakażeniem było mniej niż przed rokiem. Częściej za to szukano sposobów na odbudowę dobrego samopoczucia i poprawę dobrostanu. "W tym roku widać wyraźnie, że ludzie przychodzą do Google w poszukiwaniu metod uzdrowienia" - powiedziała Hema Budaraju z firmy Google. I dodała, że jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to w ubiegłym roku największy wzrost odnotowały nie tylko wyszukiwania dotyczące dobrego samopoczucia, ale także szczepień i pomocy innym.

Jednym z najczęściej googlowanych sposobów na ukojenie były afirmacje. Jak wynika z podsumowania Google nigdy wcześniej nie cieszyły się one takim zainteresowaniem internautów. Najpopularniejsze były afirmacje miłości, szczęścia, zdrowia oraz pieniędzy. Autorytetem w tej dziedzinie okazuje się być Louise Hay, bowiem to jej nazwisko pojawiało się najczęściej przy tej frazie. W Polsce ten trend również znalazł swoje odzwierciedlenie - nasi rodacy najczęściej szukali wiadomości na temat afirmowania szczęścia, pieniędzy, zdrowia i bogactwa. Szczyt zainteresowania afirmacjami w polskiej wyszukiwarce Google przypadł na okres między 17 a 23 października 2021 roku.

Obok afirmacji Polacy równie chętnie sięgali po medytację. Szukali zarówno ogólnych informacji na temat tej praktyki, jak i bardziej szczegółowej wiedzy o różnych jej formach. Największy wzrost wyszukiwań dotyczył medytacji w ruchu (+ 500 proc.), medytacji wdzięczności (+300 proc.), medytacji dla dzieci (+180 proc.), medytacji na sen (+130 proc.) oraz medytacji na stres (+50 proc.).

Podsumowanie najczęściej googlowanych fraz pokazuje niestety, że pandemia mocno zszargała zdrowie psychiczne Polaków. Świadczy o tym popularność takich fraz jak: depresja po covid, jak zdiagnozować depresję, epizod depresyjny, jak poradzić sobie z depresją, leki na depresję bez recepty. Do częstych zapytań należały także te związane ze stresem. Polacy szukali w Google sposobów na złagodzenie go, pytali też, czy stres może się objawia nadmiernym wypadaniem włosów, nerwobólem czy bólem w klatce piersiowej.

Tegoroczne podsumowanie Google pokazuje też, że w Polsce coraz poważniejszym problemem jest wypalenie zawodowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba zapytań na ten temat wzrosła o 200 proc., a szczyt osiągnęła pod koniec listopada tego roku. Najbardziej wzrosła częstotliwość pytań dotyczących zwolnień lekarskich z powodu wypalenia zawodowego, objawów wypalenia zawodowego oraz sposobów na jego leczenie. (PAP Life)

mdn/ gra/