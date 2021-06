Roman Szwed zamierza opuścić zarząd Atende. Wskazał następcę

Roman Szwed, prezes Atende, zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie spółki nie później niż do końca czerwca 2021 roku. Po rezygnacji będzie ubiegał się o powołanie do rady nadzorczej spółki. Jednocześnie będzie rekomendował radzie nadzorczej powołanie Marcina Petrykowskiego do pełnienia funkcji prezesa firmy.

Zarząd Atende podał, że 7 czerwca 2021 roku otrzymał od Romana Szweda, prezesa firmy, oświadczenie o jego zamiarze rezygnacji z pełnienionej funkcji.



Roman Szwed, jak podało Atende, będzie rekomendował radzie nadzorczej powołanie Marcina Petrykowskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu.

Marcin Petrykowski ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, obecnie w Atende pełni funkcję doradcy zarządu.

Z zarządu do rady nadzorczej

Rekomendowany następca teraz doradcą zarządu