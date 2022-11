Romanowski: Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu chroni polski wymiar sprawiedliwości

Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu chroni polski wymiar sprawiedliwości – zaznaczył we wtorek w Zamościu (Lubelskie) wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ponad 50 zatrudnionych specjalistów zapewnia bezpieczeństwo cybernetyczne m.in. sądom, prokuraturze i Służbie Więziennej.

W konferencji podsumowującej rok funkcjonowania Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i dyrektor instytucji Jan Kostrzewa.

Wiceminister przypomniał, że w 2019 roku powstał w Zamościu Ośrodek Wsparcia Informatyki, a w 2021 roku została utworzona kolejna, nowa instytucja w tym mieście - Centrum Cyberbezpieczeństwa. "Zadaniem Centrum Cyberbezpieczeństwa jest zapewnienie wsparcia, ochrony, bezpieczeństwa w zakresie cybernetycznym dla całego szerokorozumianego wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - wyjaśnił Romanowski.

"To jest właśnie ta tarcza, która chroni polski wymiar sprawiedliwości" - stwierdził.

Jak sprecyzował, specjaliści zapewniają bezpieczeństwo cybernetyczne m.in. sądom, prokuraturze i Służbie Więziennej. "Centrum Cyberbezpieczeństwa może również funkcjonować na rynku komercyjnym. Zadaniem Centrum jest to, żeby samo się utrzymywało, i tak się dzieje" - podkreślił wiceszef ministerstwa sprawiedliwości, dodając, że instytucja zatrudnia ponad 50 osób.

Jego zdaniem, branża cybernetyczna jest "ważną z perspektywy, nie tylko aktualnego zagrożenia atakami cybernetycznymi w związku z wojną na Ukrainie, ale w ogóle z rozwojem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości".

Zwrócił uwagę, że Centrum realizuje całodobowy monitoring bezpieczeństwa systemów informatycznych dla wymiaru sprawiedliwości tzw. SOC - Security Operation Center. "Jest to związane w tym momencie oczywiście ze stopniem alarmowym Charlie-CRP i nasilonymi atakami hakerskimi na wiele instytucji publicznych - również na polskie sądy, na instytucje wymiaru sprawiedliwości" - wyjaśnił Romanowski.

Zaznaczył, że Centrum prowadzi również testy penetracyjne, które mają na celu wykrycie ewentualnych błędów w systemach teleinformatycznych, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo przed hakerami. Jak dodał wiceminister, specjaliści organizują również szkolenia dla pracowników organizacji klienta. "Instytucja posiada też własny produkt - secure box - to urządzenie, które sprawdza, czy nie ma wirusów na nośnikach zewnętrznych np. pendrive'ach, które trafiają do sądów, prokuratur" - uzupełnił Romanowski.

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu Jan Kostrzewa podał, że w 80 proc. instytucja świadczy usługi dla wymiaru sprawiedliwości, a kolejne 20 proc. - komercyjnym firmom, np. z branży farmaceutycznej, czy zbrojeniowej.

"Średnio 20 razy w miesiącu resort sprawiedliwości jest atakowany przez hakerów. Natomiast to nie oznacza, że system bezpieczeństwa jest przełamywany, bo naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby atakujący nie był w stanie przełamać zabezpieczenia. Nie było takiej sytuacji, żeby atakującemu udało się przełamać zabezpieczenia resortu sprawiedliwości i np. dostać się do wrażliwych danych albo do danych systemowych" - zapewnił Kostrzewa.

Po konferencji prasowej miał miejsce finał czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu "Capture The Flag 153+1", organizowanego przez Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych, jaki i dorosłych. Wiceminister Marcin Romanowski pogratulował zwycięzcom, wyrażając przekonanie, że uczestnicy i zwycięzcy konkursu to przyszli wiodący specjaliści cyberbezpieczeństwa na poziomie światowym.

Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu jest instytucją gospodarki budżetowej, która została powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2021 r. Świadczy usługi dla administracji publicznej, w szczególności resortu sprawiedliwości, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz poziomu informatyzacji w administracji publicznej.