Rosja: Aktywiści chcą zakazu użycia rozpoznawania twarzy na demonstracjach

Rosyjscy działacze praw człowieka domagają się wprowadzenia zakazu używania narzędzi rozpoznawania twarzy podczas masowych zgromadzeń i usunięcia wcześniej zgromadzonych przez władze danych osobowych ich uczestników - informuje BBC.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w styczniu powiedział, że kamery wyposażone w funkcje rozpoznawania twarzy działają w rosyjskiej stolicy "na skalę masową" - przypomina w piątek serwis internetowy brytyjskiego publicznego nadawcy.

Zdaniem aktywistki Aljony Popowej stanowi to zagrożenie dla prywatności i praw człowieka mieszkańców Moskwy. W sprawie, którą zdecydowała się wnieść przeciwko władzom miasta do sądu, wspiera ją polityk Władimir Milow oraz organizacja Amnesty International.

Zdaniem dyrektorki rosyjskiego oddziału tej organizacji Natalii Zwiaginy "technologia rozpoznawania twarzy ze swojej natury jest głęboko inwazyjna. Umożliwia ona szeroki monitoring zbiorowy, a także gromadzenie, przechowywanie i analizę wrażliwych danych osobowych bez wskazania indywidualnych przesłanek dla tych czynności".

Jak dodała Zwiagina "w rękach władz Federacji Rosyjskiej, które już teraz dopuszczają się wielu nadużyć, technologia rozpoznawania twarzy to narzędzie, które może przenieść represje wobec pokojowych demonstrantów na zupełnie inny, nowy poziom".

Zdaniem Zwiaginy rosyjski rząd nie sprecyzował, jak chce zagwarantować przestrzeganie prawa do prywatności i innych praw człowieka, ani też nie zadbał o to, by użycie tak potężnych technologii podlegało właściwemu nadzorowi publicznemu.

BBC przypomina, że według rosyjskiego rządu użycie narzędzi rozpoznawania twarzy jest właściwe, ze względu na użyteczność w walce z przestępczością.

To nie pierwsza próba zakwestionowania wykorzystania narzędzi rozpoznawania twarzy przez Aljonę Popową - zauważa serwis. Po raz pierwszy chciała ona pozwać moskiewską policję za użycie systemów rozpoznawania twarzy po orzeczeniu wobec niej kary grzywny za udział w antyrządowym proteście w 2019 r.

Jak wówczas argumentowała Popowa, systemy rozpoznawania twarzy wykorzystano do jej identyfikacji bez jej zgody i wiedzy. Sąd oddalił sprawę w listopadzie twierdząc, że nie znaleziono dowodów na faktyczne wykorzystanie tych narzędzi.