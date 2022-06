Rosja: brakuje 170 tys. informatyków po masowych wyjazdach z kraju z powodu wojny z Ukrainą

W Rosji brakuje około 170 tys. informatyków, co jest wynikiem masowych wyjazdów tych specjalistów za granicę - poinformował we wtorek wiceszef MSW Igor Zubow. Przyznał on, że odpływ pracowników branży IT nastąpił w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję.

"W związku z reżimem sankcji doszło do odpływu informatyków do innych krajów, był on znaczny. Skalę zapotrzebowania eksperci oceniają na około 170 tys." - powiedział Zubow na spotkaniu w Radzie Federacji (wyższej izbie parlamentu Rosji).

Wiceminister dodał, że ogółem w tej branży zatrudnionych jest około 1 mln osób.

Kraje zachodnie nałożyły sankcje na Rosje w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę z 24 lutego. Pod koniec marca, a więc miesiąc po rozpoczęciu wojny, Rosyjskie Stowarzyszenie Łączności Elektronicznej oceniało, że z kraju wyjechało 50-70 tys. informatyków i prognozowało wyjazd jeszcze 70-100 tysięcy.