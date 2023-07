Rosja: Czołowy specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa skazany za zdradę na 14 lat więzienia

Rosyjski sąd skazał w środę Ilję Saczkowa, jednego z czołowych specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kraju, na karę 14 lat pozbawienia wolności za zdradę - poinformowała agencja Reutera. Według rosyjskich władz Saczkow miał przekazywać tajne informacje zagranicznym szpiegom.

37-letni Saczkow nie przyznał się do winy. Został aresztowany we wrześniu 2021 r. Jego adwokat Siergiej Afanasjew powiedział, że miał nadzieję na uniewinnienie klienta, ponieważ w jego opinii udało się przedstawić wystarczające dowody na to, że oskarżenia zostały postawione niesłusznie.

"Nie poddajemy się. Wierzymy w niewinność Ilji, będziemy dalej się odwoływać, dalej pracować" - przekazał Afanasjew.

Saczkow był współzałożycielem zajmującej się bezpieczeństwem informatycznym firmy Group-IB, w której posiada obecnie udziały. Jego koledzy, którzy wykupili firmę i przemianowali ją na F.A.C.C.T., poinformowali w oświadczeniu, że ich zespół prawny zwróci się z prośbą o interwencję w sprawie wyroku Saczkowa do Władimira Putina. Zgodnie z ich wiedzą, Saczkow ma odbyć karę więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

W 2020 r., na rok przed aresztowaniem, Saczkow oskarżył władze w przemówieniu wyemitowanym w telewizji państwowej, o umożliwienie prowadzenia działalności kryminalnej przez prominentnego rosyjskiego hakera i skrytykował powołanie do organu nadzorującego eksport zaawansowanych technologii osoby, którą Saczkow uważał za szpiega. Skrytykował także współpracownika Putina ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

W przeszłości Saczkowa uznano za jednego z najbardziej obiecujących rosyjskich biznesmenów. W 2019 r. spotkał się on na Kremlu z Putinem po zdobyciu nagrody dla młodych przedsiębiorców.

W ostatnich latach wielu naukowcom, wojskowym, urzędnikom i dziennikarzom w Rosji postawiono zarzuty zdrady - zauważa agencja Reutera.