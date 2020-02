Rosja: Grzywny dla Facebooka i Twittera za odmowę przeniesienia serwerów

Rosyjski sąd w czwartek nałożył na Facebooka i Twittera kary grzywny w wysokości 63 tys. USD (4 mln rubli) dla każdej z firm za odmowę przeniesienia serwerów z danymi użytkowników na teren kraju, zgodnie z wymogami miejscowego prawa.

Według agencji RIA Nowosti Facebook i Twitter odmówiły przeniesienia do Rosji serwerów zawierających dane krajowych użytkowników ich usług, czego wcześniej domagał się rosyjski regulator telekomunikacyjny Roskomnadzor.

To największa kara grzywny nałożona do tej pory przez rosyjskie organy na zachodnie firmy technologiczne w związku ze złamaniem przepisów regulujących przetwarzanie danych w internecie.

Prawo, na mocy którego zostały ukarane firmy, zostało uchwalone w 2012 roku. Jego celem było wzmocnienie kontroli Kremla nad tym, co dzieje się w przestrzeni internetowej, a jeden z zapisów obejmuje m.in. obowiązek przechowywania przez firmy świadczące swoje usługi cyfrowe w Rosji danych użytkowników na serwerach zlokalizowanych na terenie kraju. W razie niespełnienia tego wymogu, dana usługa może zostać w Rosji zablokowana decyzją Roskomnadzoru.

Organ ten bezskutecznie przez ostatnie kilka lat próbował skłonić amerykańskie koncerny takie jak Facebook, Twitter czy Google do dostosowania się do przepisów. W ubiegłym roku za działania niezgodne z rosyjskim prawem firmy otrzymały karę równą wartości 47 USD, co - jak zwracają uwagę media - nie wywarło żadnego wpływu na ich działania.

Regulator zapowiedział, że jeśli firmy nie dostosują się do wydanego przezeń nakazu w tym roku, zostaną ukarane za to grzywną w wysokości 283 tys. USD.