Rosja kupiła głównie na potrzeby wojska chipy za 0,5 mld dolarów. Oni sankcje mają za nic

Do Rosji w pierwszej połowie tego roku sprzedano mikrochipy podwójnego zastosowania za 0,5 miliarda dolarów, wynika z raportu przygotowanego przez niezależny portal informacyjny Wiorstka. W ramach reeksportu kupiono iPhony za około 390 milionów dolarów.

Jak wynika z informacji podanych przez The Moscow Times, niezależny portal informacyjny Wiorstka dotarł do tajnych dokumentów, z których wynika, że tylko w pierwszym półroczu tego roku, pomimo obowiązujących sankcji nałożonych przez państwa europejskie i Stany Zjednoczone, do Rosji trafiły mikrochipy o wartości ponad 500 milionów dolarów.

Mikrochipy są przede wszystkim wykorzystywane na potrzeby produkcji wojskowej, w tym zwłaszcza dronów i pocisków sterowanych. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w siłach zbrojnych i innych resortach siłowych także wymaga nowoczesnych technologii.

Setki firm zaangażowanych jest obecnie w eksport chipów podwójnego zastosowania z Chin i Hongkongu, a dostawcami są między innymi amerykańskie koncerny Analog Devices, Infineon czy Texas Instruments, które mają na Dalekim Wschodzie swoje fabryki.

Portal Wiorstka oszacował także, że reeksport iPhonów w ciągu pierwszych miesięcy tego roku wyniósł 380 milionów dolarów. Towar trafia do rosyjskich klientów przez Kirgistan, Gruzję, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Azerbejdżan.

- Zachodnie firmy zaangażowane w schematy zaopatrzeniowe za pośrednictwem krajów trzecich, podczas gdy rosyjskie władze bezpiecznie omijają europejskie i amerykańskie sankcje. Pomimo sankcji do Rosji można sprowadzić chipy podwójnego zastosowania i silniki turboodrzutowe do Airbusów - czytamy w oświadczeniu portalu Wiorstka.