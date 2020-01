Rosja: Nieznani sprawcy atakowali serwery Echa Moskwy i telewizji Dożd

Nieznani sprawcy przez dwa tygodnie atakowali serwery należące do radia Echo Moskwy i niezależnej telewizji Dożd - informują rosyjskie media powołując się na dane pochodzące od dostawcy usług łączności z internetem Mastertel.

Według zastępcy redaktora naczelnego Echa Moskwy Siergieja Buntmana ataki wciąż trwają, co zostało dowiedzione na podstawie analizy technicznej. Zaatakowana została nie tylko strona internetowa rozgłośni, ale także komputery w redakcji, a działania hakerów wywarły również wpływ na dostępność łączności telefonicznej Echa Moskwy. Przełożyło się to na znaczące utrudnienia w pracy dziennikarzy - dodał Buntman.

Telewizja Dożd padła ofiarą serii ataków z użyciem techniki zmasowanej odmowy dostępu do usług (DDoS). Do pierwszego incydentu doszło 9 stycznia, poważniejsze ataki jednak nastąpiły 13 i 14 stycznia, kiedy to natężenie sztucznie wytworzonego przez hakerów ruchu wahało się od 24 do 28 gigabitów na sekundę. 22 stycznia miał miejsce kolejny incydent, a odnotowany wówczas ruch miał intensywność dochodzącą do 5 gigabitów na sekundę - poinformowała stacja.

Seria incydentów spowodowała trudności w dostępie do poczty elektronicznej pracowników Dożda, a w redakcji stacji - kłopoty z dostępem do internetu.