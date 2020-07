Rosja rozważa wprowadzenie obowiązku instalacji alkomatów w autach

Rosja rozważa rozszerzenie listy obowiązkowego wyposażenia sprzedawanych w kraju nowych samochodów o alkomaty uniemożliwiające uruchomienie auta osobom nietrzeźwym – informuje Reuters.

Plan wprowadzenia obowiązku instalacji takiego systemu miałby być obecnie rozważany przez rosyjskie Ministerstwo Przemysłu, a jego wstępne założenia miałyby zostać zaprezentowane przez resort do końca 2020 roku - wynika z informacji opublikowanych przez dziennik "Kommiersant", na które powołuje się Reuters.

Ministerstwo nie odpowiedziało na prośbę agencji o komentarz w tej sprawie.

Rosja od lat z umiarkowanym powodzeniem usiłuje poprawić stan bezpieczeństwa na swoich drogach. W zeszłym roku w wypadkach samochodowych zginęło tam ok. 17 tys. osób, a sprawcami znacznej części wypadków byli nietrzeźwi kierowcy.

Reuters zwraca jednak uwagę, że chociaż stereotyp Rosjanina jako osoby nadużywającej alkoholu wciąż ma się dobrze, to według danych Światowej Organizacji Zdrowia spożycie alkoholu w Rosji od 2003 roku do 2016 roku spadło o ok. 43 proc.

mam/