Rosja zadziała informacyjnie przeciwko Polsce

Rosyjskie instytucje odpowiedzialne za działania w obszarze polityki pamięci intensyfikują przygotowania do nowej ofensywy informacyjnej, która będzie działała na niekorzyść Polski - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Rosyjskie instytucje odpowiedzialne za działania w obszarze polityki pamięci intensyfikują przygotowania do nowej ofensywy informacyjnej, która będzie działała na niekorzyść Polski. Aktywizowane są organizacje działające w Polsce w obszarze opieki nad cmentarzami żołnierzy sowieckich. Celem jest m. in. wypracowanie zasobów informacyjnych do wykorzystania w formie nacisków na Polskę" - napisał w sobotę na Twitterze Stanisław Żaryn.

W serii wpisów pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zwrócił uwagę, że prowadzone są próby umiędzynarodowienia tematu opieki nad cmentarzami sowieckich żołnierzy w Polsce. "Należy się liczyć z wykorzystaniem aktywności Rosji na forum ONZ (Rosja przejęła w kwietniu prezydencję w RB ONZ) w celu włączenia tej sprawy w agendę tematów międzynarodowych" - ocenił.

"Działania Rosji dotyczące sowieckich cmentarzy to przykład cynizmu i hipokryzji. Kreml widzi w eksploatowaniu tego tematu możliwość prowadzenia dalszych ataków na Polskę" - podkreślił.

"Polska od lat jest atakowana przez Rosję za rzekome niewywiązywanie się z obowiązku dbałości o cmentarze i miejsca pochówków. Moskwa używa tych kłamstw, jako elementu działań na rzecz zakłamania historii. W istocie działania Rosji zmierzają do tego, by władze RP zgodziły się na przyjęcie rosyjskiej wizji historii WWII, która zakłada wymazanie współpracy Hitler-Stalin oraz fałszywą interpretacje wydarzeń z roku 1945" - dodał Stanisław Żaryn.