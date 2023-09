Rosjanie już mogą kupić nowego iPhone'a. Sankcje im nie straszne

W dzień po premierze najnowszych wyrobów Apple'a znalazły się one w ofercie niektórych rosyjskich sklepów. Oficjalnie amerykański producent elektroniki z powodu sankcji w Rosji nie działa, więc za urządzenia trzeba zapłacić bardzo słoną cenę.

Rosjanie za produkty Apple'a będą musieli słono zapłacić.

Wysoka cena to m.in. efekt omijania embarga.

Rosyjscy sprzedawcy oferują wszystkie nowe produkty amerykańskiej firmy.

Apple zaprezentował 12 września cztery wersje nowego smartfona: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max.

W Rosji nowe iPhone’y już można zamawiać u dostawców

Oficjalnie przedsprzedaż nowego modelu rozpocznie się w piątek, 15 września, a w stacjonarnej sprzedaży telefony będą dostępne od piątku, 22 września 2023 roku.

Koncern Apple zaprezentował też nowe zegarki Apple Watch Series 9 i Ultra 2.

Tymczasem wszystkie te produkty można już zamawiać w Rosji. I to pomimo faktu, że z powodu napaści Rosji na Ukrainę, na Moskwę zostały nałożone sankcje, a sprzęt amerykańskiego producenta w oficjalnej sprzedaży nie będzie dostępny.

Według informacji znajdujących się na stronie Apple, cena iPhone'a 15 w przedsprzedaży zaczyna się od 799 dolarów, a iPhone'a 15 Plus od 899 dolarów. Z kolei iPhone 15 Pro kosztuje od 1000 dolarów, a 15 Pro Max od 1200 dolarów. Inteligentne zegarki Apple Watch Series 9 i Ultra 2 będą kosztować odpowiednio od 399 dolarów i 799 dolarów.

W Rosji można kupić nowe produkty Apple'a, tylko znacznie drożej

I tak w sieci sklepów M.Video-Eldorado ceny w przedsprzedaży iPhone'a 15 zaczynają się od 129 tysięcy rubli (około 1346 dolarów), iPhone'a 15 Plus - od 139 tysięcy rubli (około 1451 dolarów), iPhone'a 15 Pro - od 159 tysięcy rubli (około 1659 dolarów), iPhone 15 Pro Max – od 194 tysięcy rubli (około 2025 dolarów). Z kolei inteligentny zegarek Apple Watch Series 9 można nabyć już od 54 tysięcy rubli (około 564 dolarów), a flagowy Apple Watch Ultra 2 – od 109 tysięcy rubli (około 1138 dolarów).

Dlaczego w Rosji sprzęt amerykańskiego producenta będzie tak drogi? Wynika to z faktu, że do rosyjskich odbiorców zegarki i telefony dotrą okrężną drogą. Według rosyjskich mediów rosyjskie firmy sprzedające urządzenia Apple’a będą korzystały z pośredników m.in. z Turcji i krajów azjatyckich. To oznacza dodatkową prowizję i wyższą cenę.

Jednak dla wielu Rosjan urządzenie amerykańskiej firmy to oznaka statusu, stąd firmy liczą na duże grono nabywców.

W naszym kraju ceny nowych telefonów startują od 4699 zł (około 1093 dolarów) w wersji

iPhone 15, 5299 zł zapłacimy za iPhone'a 15 Plus, 5999 zł kosztować będzie iPhone 15 Pro i 7199 zł w wersji iPhone 15 Pro Max.