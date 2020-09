Rosjanin oskarżony o współorganizację cyberataku na Teslę nie przyznaje się do winy - informuje agencja Associated Press. Mężczyzna miał oferować pracownikowi firmy Elona Muska milion dolarów za pomoc w organizacji ataku ransomware na fabrykę firmy w Nevadzie.

Igor Igorewicz Kriuczkow został oskarżony o przestępstwo spisku mającego na celu uszkodzenie chronionych komputerów Tesli. "Jestem niewinny" - stwierdził przed amerykańskim sądem federalnym, który rozpatruje sprawę. Jak podaje AP, podczas wcześniejszych przesłuchań mężczyzna zadeklarował, że zależy mu na możliwie szybkim procesie.

Kriuczkow zeznał przed sądem, że według jego wiedzy rząd Federacji Rosyjskiej wie o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. Amerykańskie władze do tej pory jednak nie wykazały związków 26-latka z Kremlem.

Za popełnienie czynów, w związku z którymi postawiono mu zarzuty, Kriuczkow może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze pięciu lat oraz konieczność zapłacenia grzywny w wysokości 250 tys. dolarów. Po odbyciu kary w więzieniu mężczyzna może być również deportowany z USA.

Według dokumentów sądowych Kriuczkow podczas próby przekupstwa pracownika Tesli przebywał w USA w ramach zezwolenia na pobyt w celach turystycznych oraz posługiwał się rosyjskim paszportem. Oferując milion dolarów jednemu z inżynierów "Firmy A" chciał skłonić go do instalacji na komputerach podłączonych do sieci fabryki Tesli w Nevadzie złośliwego oprogramowania, które umożliwiłoby przeprowadzenie cyberataku z użyciem oprogramowania szyfrującego dla okupu (ransomware).

Szef Tesli Elon Musk potwierdził, że firma była celem "poważnego ataku, który miał prowadzić do wykradzenia tajemnic firmy". Według FBI działania Kriuczkowa zostały powstrzymane na etapie, w którym nie wyrządziły one żadnych szkód dla spółki będącej celem cyberataku.

Kriuczkowa aresztowano 22 sierpnia w Los Angeles, gdy próbował dostać się na lotnisko celem opuszczenia USA.