Rosną ambicje kosmiczne Seulu, powstanie specjalny think tank

W Korei Południowej powstanie specjalny think tank poświęcony badaniom Kosmosu i kształtowaniu krajowego programu kosmicznego – ogłosiło we wtorek ministerstwo nauki. To kolejny krok świadczący o rosnących ambicjach kosmicznych Seulu.

Korea Płd. stosunkowo późno przystąpiła do eksploracji Kosmosu, ale w ostatnim czasie ogłosiła szereg nowych celów, których realizacja ma stymulować rozwój rodzimych technologii i przemysłu - wynika z informacji przekazanych przez agencję Yonhap.

Na październik zaplanowano start pierwszej rakiety kosmicznej rodzimej produkcji, a w przyszłym roku ma się rozpocząć program zakładający orbitowanie wokół Księżyca. Przewidziano również opracowanie 100 miniaturowych satelitów i umieszczenie na niskiej orbicie okołoziemskiej 14 satelitów komunikacyjnych.

Satelity mają stworzyć podwaliny pod przyszłą sieć telekomunikacji 6G. Zapowiedziano też badania nad autonomicznym systemem sterowania statkami i innymi zastosowaniami związanymi z ruchem morskim.

Nowy think tank, określany roboczo jako Koreańskie Centrum Badań nad Polityką Kosmiczną, ma prowadzić badania i analizy związane z Kosmosem i na ich podstawie sugerować władzom decyzje dotyczące rozwoju programu kosmicznego - podał Yonhap.

W nowej instytucji będą prawdopodobnie pracować eksperci z Koreańskiego Instytutu Badań Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, Koreańskiego Instytutu Astronomii i Nauki o Przestrzeni Kosmicznej oraz Agencji Rozwoju Obronności.