Rosną zyski Cyfrowego Polsatu

313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kwartale 2019 r. – to wynik Cyfrowego Polsatu. Rok wcześniej było to 70,9 mln zł.

Zysk operacyjny sięgnął 494,3 mln zł wobec 419,4 mln zł rok wcześniej, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 3 069,1 mln zł wobec 3 002 mln zł rok wcześniej.



Jak czytamy w raporcie, przychody Grupy Polsat w IV kwartale 2019 roku na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości zanotowały wzrost o 1,9 proc. wobec IV kw. 2018 roku, osiągając poziom 3 059 mln zł (przychody uwzględniające wpływ nowego standardu MSSF 16 wyniosły 3 069 mln zł).



W całym 2019 r. Cyfrowy Polsat miał 1 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (według MSSF 16). Rok wcześniej było to 833,6 mln zł zysku (według poprzednio obowiązującego standardu MSR 17). Przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 676,1 mln zł w porównaniu z 10 686,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 586,8 mln zł (według MSSF 16), rok wcześniej było to 488,5 mln zł zysku (według MSR 17).



Łączna liczba usług, świadczonych przez spółkę, zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym, wzrosła o 2,8 proc. wobec 2018 roku, osiągając poziom 17,386 mln.



Na koniec 2019 roku usługi kontraktowe stanowiły 84,7 proc. łącznej liczby świadczonych usług. Przed rokiem było to 84,3 proc.



Cyfrowy Polsat to medialno-telekomunikacyjny koncern kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.