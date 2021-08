Rosnąca popularność surfingu napędza zyski firmom

Surfing zadebiutował w tym roku na igrzyskach olimpijskich. Na fali rosnącej popularności tego sportu starają się wypłynąć liczne przedsiębiorstwa i startupy, oferujące design jezior ze sztucznymi falami. Na sztucznych akwenach znajdujących się relatywnie blisko domu, swoich sił mogą spróbować nawet mieszkańcy państw bez dostępu do oceanu. Jednym ze start-upów z tego rosnącego sektora jest australijski Surf Lakes, który ma już globalne ambicje.

Wedle danych australijskiej firmy, Surf Lakes otrzymała już ponad 700 zapytań o możliwość lokalizacji swoich centrów, w tym trzy z Polski. Jednak najważniejszymi w rynkami planach przedsiębiorstwa są Chiny, Australia i oczywiście USA. Na obecnym etapie podpisano trzy umowy licencyjne.Te liczby i pomysł przekonały inwestorów do wyłożenia 7 mln USD w kolejnej rundzie finansowania zakończonej w lipcu. Zarząd ogłosił również, że kondycja spółki pozwoli na wprowadzenie jej na australijski parkiet już w przyszłym roku.Surf Lakes nie jest jedyną spółką oferującą technologie sztucznych miejsc do surfowania. Wave pools, bo tak zwane są podobne centra, budowane są choćby przez Kelly Slater Wave Company z Kalifornii czy hiszpańską Wave Garden. Ta ostatnia do tej pory otworzyła przynajmniej pięć podobnych centrów w Brazylii, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii. Australijski Surf Lakes uważa, że jego technologia jest unikalna: oferuje doświadczenie bliskie naturalnemu, nie są konieczne baseny o betonowych nabrzeżach, a przy tym zużycie energii koniecznej do wytworzenia fal jest mniejsze. Czyni to centrum tańszym w eksploatacji i bardziej przyjaznym ze względów klimatycznych.Tokio 2020 zwiększła zainteresowania surfingiem. Pandemia, uniemożliwiająca często podróże, może dodatkowo sprawić, że Surf Lakes i inne przedsiębiorstwa z branży wypłyną na tej fali na szerokie biznesowe wody.