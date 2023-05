Rosnące koszty mogą ograniczyć inwestycje w telekomunikacji. Branża ostrzega

- Cała branża telekomunikacyjna w Polsce odczuwa znaczne pogorszenie sytuacji finansowej, a przyszłość może być jeszcze trudniejsza. To może przełożyć się na ograniczenie inwestycji - mówi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

Operatorzy telekomunikacyjni odnotowują w ostatnich latach znaczne wzrosty kosztów w kluczowych obszarach, takich jak ceny energii, koszty pracy, koszty finansowania oraz obsługa wolumenu danych. Najwyższa od trzech dekad inflacja przyczynia się do istotnego ograniczenia możliwości inwestycyjnych.

Podczas Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele branży zaapelowali o transparentne wytyczne i wypracowanie zrównoważonych rozwiązań regulacyjnych, które pozwolą minimalizować negatywne skutki wysokiej inflacji i wzrostu kosztów.

Aż 98 proc. polskich operatorów odnotowało wzrost kosztów na skutek wzrostu cen energii o ok. 160 proc. w latach 2018-2022, a 95 proc. wzrost kosztów wynagrodzeń, spowodowany średniorocznym wzrostem płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia - wynika z raportu "Wpływ sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce", przygotowanego przez firmę Arthur D. Little.

- Cała branża telekomunikacyjna w Polsce odczuwa znaczne pogorszenie sytuacji finansowej, a przyszłość może być jeszcze trudniejsza. To może przełożyć się na ograniczenie inwestycji. Dlatego dziś firmy, które często zaciekle konkurują i mają odmienne opinie, w tej kwestii są jednomyślne i mówią jednym głosem o konieczności likwidowania barier inwestycyjnych - powiedział Jerzy Straszewski, prezes PIKE.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy z regulatorami w celu wypracowania rozwiązań pozwalających chronić inwestycje i naszych klientów przed bezprecedensową w ostatnich dekadach sytuacją makroekonomiczną - dodał Straszewski.

Zdaniem operatorów trendy są niepokojące, a sytuacja dojrzała do pilnego wypracowania rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć wysoki poziom inwestycji, gwarantujący stosunek jakości do ceny, do którego przyzwyczajeni są polscy konsumenci.

Jednym z rozwiązań umożliwiających zmniejszenie presji inflacyjnej ma być dążenie do zwiększenia elastyczności kontraktów, by uniknąć skokowych zmian dla konsumentów.