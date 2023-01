Rośnie zainteresowanie Polaków sztuczną inteligencją

W mijającym roku aż o 132 proc. wzrosła liczba wzmianek w polskim Internecie na temat botów, a coraz częściej rozmawiają o nich kobiety. Według firmy IT SentiOne rośnie również pozytywne nastawienie społeczne wobec tej technologii.

Polska może także poszczycić się pierwszym miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej, a siódmym w całej UE, jeśli chodzi o ilość specjalistów od sztucznej inteligencji.

Polska firma, SentiOne, która zajmuje się rozwijaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji przeprowadziła analizę, z której wynika, że w 2022 roku Polacy rozmawiali aż o 132 proc. więcej o chatbotach i voicebotach, a ich wypowiedzi były coraz bardziej pozytywne.

Polacy wiedzą o sztucznej inteligencji coraz więcej i chcą ją wykorzystywać w swoich biznesach

Ponadto rośnie też świadomość na temat technologii, ponieważ o ile w 2021 roku rozmawiano o niej głównie w kontekście wsparcia obsługi klienta i handlu detalicznego, dziś dyskutuje się bardziej o tym, jak rozmawiać z chatbotami i rozwijać te technologię.

Jak podaje SentiOne trzy najpopularniejsze w tym roku Tweety na temat botów dotyczyły oświadczenia inżyniera Blake’a Lemoine’a, że zbudowany przez Google bot LaMDA zyskał samoświadomość.

- Lemoine stwierdził, że LaMDA jest świadoma, ponieważ pisze o uczuciach tak, jak ludzie. Jednak umiejętność pisania o uczuciach to coś zupełnie innego niż faktyczne ich przeżywanie - komentuje dr Agnieszka Pluwak z działu AI Research w SentiOne.

Bardzo popularnym tematem rozmów na temat sztucznej inteligencji było rozwiązanie ChatGPT, które pojawiło się na rynku na początku grudnia zeszłego roku. Potrafi ono budować ładne, rozbudowane wypowiedzi, nawet na skomplikowane tematy. Jednak rekordową ilość rozmów w polskim Internecie osiągnęły rozmowy o chatbocie Żabki, który wspiera franczyzobiorców w prowadzeniu sklepów.

Sztuczna inteligencja może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy

Sztuczna inteligencja to również szansa na pobudzenie gospodarki. Eksperci szacują, że ma ona potencjał podwojenia wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 2035 roku i zwiększenia produktywności nawet o 40 proc., co wynika z optymalizacji wielu powtarzalnych procesów, których dzięki technologii nie będzie musiał wykonywać człowiek.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ocenia, że do 2025 roku wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji może przekroczyć 190 mld dolarów, a technologię wdroży 97 proc. największych firm międzynarodowych. Analizę SentiOne przeprowadzono w oparciu o dane zbierane od początku 2022 roku do połowy grudnia.