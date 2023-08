Rosyjscy hakerzy przypuścili atak na Polskę. Uderzyli w ważne instytucje

Gazeta.pl wyjaśnia, że ataki DDoS (czyli denial of service), z których mieli skorzystać rosyjscy hakerzy polegają na wysyłaniu tysięcy jednoczesnych zapytań (prób załadowania strony), co doprowadza do przeciążenia serwerów i najczęściej zablokowaniem witryny dla innych użytkowników. Fot. Shutterstock