Rosyjscy hakerzy zmieniają taktykę

Rosyjska grupa hakerska APT28 zmienia taktykę - alarmują eksperci, według których cyberprzestępcy działający w ramach grupy znanej też jako Pawn Storm ostatni rok spędzili na skanowaniu sieci w poszukiwaniu podatnych na cyberataki serwerów poczty elektronicznej.

APT28 pojawia się w mediach pod różnymi nazwami, w tym: Pawn Storm, Sednit, Sofacy i Strontium.

Grupa ta jest odpowiedzialna za jedne z największych kampanii cyberszpiegowskich w ostatnich latach - przypomina serwis Infosecurity Magazine.

Do tej pory rosyjska grupa cyberprzestępcza działała głównie z wykorzystaniem techniki spear-phishingu pozwalającej na prowadzenie ukierunkowanych ataków hakerskich.

Hakerzy działający w ramach tego ugrupowania wykradli m.in. informacje z komitetu narodowego Partii Demokratycznej w USA przed wyborami prezydenckimi z 2016 roku.



Wielokrotnie atakowali również Światową Agencję Antydopingową (WADA) prowadzącą postępowania względem Rosji.



Do tej pory rosyjska grupa cyberprzestępcza działała głównie z wykorzystaniem techniki spear-phishingu pozwalającej na prowadzenie ukierunkowanych ataków hakerskich. APT28 dystrybuowała również złośliwe oprogramowanie w organizacjach, do których chciała przeniknąć celem pozyskiwania danych z ich sieci.

W raporcie opracowanym przez firmę Trend Micro ujawniono jednak, że w 2019 roku działania APT28 skupiły się wokół skanowania portów 443 w poszukiwaniu podatnych na ataki serwerów poczty elektronicznej i serwerów usługi Microsoft Exchange Autodiscover zlokalizowanych w różnych częściach świata. W chwili zlokalizowania źle zabezpieczonego lub skonfigurowanego serwera, grupa wykorzystywała ataki typu brute-force do pozyskania dostępu do danej sieci, a następnie eksfiltrowała dane z poczty i wykorzystywała ją do rozsyłania spamu.

Jak zauważyli specjaliści, nie zmieniły się cele, jakie atakowali hakerzy z ATP28. Podobnie jak w poprzednich latach były to głównie organizacje z sektora obronnościowego i wojskowego, a także instytucje rządowe, firmy prawnicze, partie polityczne i uczelnie wyższe. W Wielkiej Brytanii i Francji grupa chętnie atakowała prywatne szkoły. W Niemczech ofiarą APT28 padło nawet jedno przedszkole - wskazano w raporcie.

W 2019 roku rosyjscy hakerzy korzystali również z innej taktyki - wykorzystywali konta ofiar będących ważnymi postaciami życia publicznego lub biznesu do działań phishingowych, rozsyłając z ich poczty elektronicznej złośliwe e-maile mające skłonić osoby z listy kontaktów do kliknięcia w zainfekowany link bądź ujawnienia wrażliwych danych. Głównym celem takich działań były firmy z sektora zbrojeniowego na Bliskim Wschodzie.

Specjaliści Trend Micro dotychczas nie ustalili, dlaczego APT28 zdecydowało się zmienić swoją taktykę działania właśnie w takim kierunku. Eksperci sugerują jednak, że powodem może być chęć omijania coraz sprawniej działających filtrów przeciwspamowych.