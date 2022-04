Rosyjska kancelaria prawna chce pozwać Apple za usunięcie Apple Pay

Firma prawnicza z siedzibą w Rosji chce złożyć pozew zbiorowy w imieniu Rosjan, argumentując, że zamknięcie Apple Pay w regionie spowodowało „szkody moralne”.

Apple uniemożliwił od 24 lutego 2022 roku korzystanie z Apple Pay rosyjskim klientom z powodu objęcia banków w Rosji sankcjami ze strony USA i innych krajów. Usunął także lukę, która pozwalała na dalsze korzystanie z systemu płatności mobilnych za pośrednictwem rosyjskiego systemu Mir.

Według Republic World, firma rosyjskich prawników ogłosiła, że pozwie amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Cupertino w Kalifornii w związku z usunięciem Apple Pay. Nie wiadomo jednak, czy kancelaria Czernyszow, Łukojanow i Partnerzy faktycznie złożyła już taki pozew.

Konstantin Łukojanow powiedział agencji informacyjnej TASS, że podstawą prawną do pozwu jest naruszenie praw Rosjan przez „jednostronne i nieuzasadnione zamknięcie”. Starszy partner w kancelarii mówi, że posunięcie Apple'a należy traktować jako „zamierzone szkody moralne” dla Rosjan.

Kancelaria zaprasza do przyłączenia się do jej pozwu każdego, kto uważa, że ​​jego prawa zostały naruszone przez zamknięcie dostępu do Apple Pay.

Nie wiadomo również, jakiego zadośćuczynienia domaga się rosyjska firma. Chociaż kancelaria może uważać, że jej pozew jest uzasadniony, argumentem przemawiającym na korzyść Apple może być to, że był on zobowiązany do zamknięcia Apple Pay w ramach sankcji, na które nie miał wpływu - komentuje appleinsider.com.