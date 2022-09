Rozgrywki esportowe Intel Extreme Masters Katowice w lutym 2023

Rozgrywki esportowe Intel Extreme Masters Katowice odbędą się w dniach 31 stycznia – 12 lutego 2023 r. – wynika z informacji katowickiego magistratu. Największy turniej esportowy w Polsce ma odbyć się – po pandemicznej przerwie - ponownie w formule stacjonarnej, wraz ze strefą IEM Expo.

W biuletynie katowickiego magistratu zamieszczono informację firmy ESL Gaming, organizującej coroczne zawody Intel Extreme Masters Katowice. Ogłosiła ona szczegóły dwóch turniejów w ramach cyklu ESL Pro Tour (EPT) w grach Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) oraz mistrzostw świata w StarCraft II (SC2): Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2023 oraz IEM Cologne 2023.

Jak zapowiedziała m.in. ESL, przyszłoroczne wydarzenie IEM Katowice będzie miało miejsce w dniach 31 stycznia - 12 lutego. Faza play off turnieju CS:GO zostanie rozegrana na żywo w katowickim Spodku, a ostatnie dni zmagań w mistrzostwach świata w StarCraft II odbędą się w przylegającym do Spodka Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK).

IEM Katowice, które w przedpandemicznych latach ściągały do Katowic dziesiątki tysięcy fanów esportu, zagości w Spodku po raz 11. W rozgrywkach z pulą nagród 1 mln dolarów wezmą udział 24 najlepsze zespoły CS:GO na świecie. Sprzedaż biletów rozpoczyna się w czwartek.

Najpierw, od 31 stycznia do 1 lutego przyszłego roku w katowickich studiach ESL przy ul. Żelaznej odbędzie się faza play in. Weźmie w niej udział 16 zespołów, w tym zwycięzca obecnie trwającego 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO. Najlepszych osiem drużyn awansuje do następnego etapu turnieju w dniach 2-5 lutego, w którym dołączy do kolejnych ośmiu już zakwalifikowanych.

Faza finałowa z udziałem sześciu zespołów odbędzie się w weekend 10-12 lutego 2023 w Spodku. Organizatorzy liczą, że - podobnie jak w przedpandemicznych latach - walkom o tytuł mistrzowski będą tam kibicowały tysiące fanów.

Ponadto, podczas IEM Katowice 2023 rozegrane zostaną zawody mistrzostw świata w StarCraft II, z udziałem 36 najlepszych zawodników globu. Te zawody, z pulą nagród 0,5 mln dolarów, rozpoczną się w drugim tygodniu lutego, a finały odbędą się na scenie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 10-12 lutego 2023.

"Ściągnięcie do Katowic Intel Extreme Masters stało się kamieniem milowym w rozwoju miasta. Legendarny Spodek to globalna stolica esportu, a Katowice jako gospodarz IEM są rozpoznawalną marką na świecie" - powiedział cytowany w informacji katowickiego magistratu prezydent miasta Marcin Krupa.

"Jestem przekonany, że oprócz sportowych emocji czeka na nas również technologiczna uczta, gdyż do Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraca IEM Expo" - dodał Krupa.

IEM Expo w katowickim Expo mają 10-12 lutego wypełnić nowości technologiczne i gamingowe, aktywności esportowe czy możliwości rywalizacji w tym zakresie. Program wydarzenia zostanie ogłoszony.

Kolejne organizowane przez ESL zmagania w CS:GO odbędą się 25 lipca - 6 sierpnia na IEM Cologne, z fazą playoff w kolońskiej Lanxess Arenie. ESL Gaming z grupy FACEIT Group to największa na świecie firma zajmująca się esportem, organizująca wydarzenia m.in. ESL Pro Tour, Intel Extreme Masters, ESL Mobile czy festiwale DreamHack i Snapdragon Pro Series.

Intel Extreme Masters jest natomiast najdłużej trwającym cyklem turniejów esportowych na świecie. Zapoczątkowany w 2006 r. przez firmy Intel i ESL, dotychczas zagościł w 30 miastach, w oparciu o 11 różnych gier. Uczestniczący w finałach rozgrywek zdalnie i na żywo fani esportu z ponad 180 krajów sprawiają, że wydarzenia IEM są rekordowe pod względem liczebności publiczności i oglądalności.

Na fali popularności rozgrywek IEM Katowice, a także rozwoju firm z branży esportowej, lokujących w Katowicach swoją działalność, samorząd miasta zdecydował o utworzenia wokół zabytkowych zabudowań szybów zlikwidowanej kopalni Wieczorek rodzaju inkubatora firm technologicznych oraz szeroko pojętego sektora kreatywnego.

Katowicki magistrat nazywa to przedsięwzięcie "Dzielnicą Nowych Technologii - Katowickim HUB-em Gamingowo-Technologicznym". Ma ono powstać przy atrakcji turystycznej - historycznym osiedlu Nikiszowiec. W lutym br. konkurs miasta na koncepcję utworzenia dzielnicy w pokopalnianych przestrzeniach wygrała pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.