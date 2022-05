Rozpoczął się nabór dla polskich start-upów na Innovation Week w Oslo

Ruszył nabór polskich startupów do udziału w Oslo Innovation Week - przekazała w czwartek Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Spotkanie jest w szczególności skierowane do innowatorów, których rozwiązania mogą przyczynić się do transformacji gospodarek w kierunku zeroemisyjności - dodano.

PAIH zwróciła uwagę, że Tydzień Innowacji (Oslo Innovation Week) gromadzi przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli korporacji. Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach czterodniowego Oslo Innovation Week, organizuje polsko-norweskie spotkanie kierowane do startupów technologicznych.

"Podczas Oslo Innovation Week prezentowane są metody rozwiązywania globalnych wyzwań za pomocą przedsiębiorczości, technologii i pionierskich pomysłów" - wskazano. Dodano, że w programie tegorocznego tygodnia innowacji przewidziano przeszło 80 wydarzeń.

Aby wesprzeć tworzenie zrównoważonych rozwiązań podczas Oslo Innovation Week, PAIH organizuje spotkanie "Meet Polish innovative community: start-ups, scale-ups, accelerators and more". "Wydarzenie poświęcone będzie innowacjom w sektorze IT, FinTech, Smart City, Proptech oraz powiązanych obszarach" - poinformowała PAIH. Dodano, że wybrane polskie firmy będą miały okazję zaprezentować swoją ofertę podczas tzw. sesji pitchingowej w ramach polsko-norweskiego wydarzenia. "Spotkanie jest w szczególności kierowane do startupów i scaleupów, których rozwiązania mogą przyczynić się do transformacji gospodarek w kierunku zeroemisyjności" - wskazano.

Prezentacje polskich firm mają poprzedzić wystąpienia i dyskusje panelowe na temat otwartej bankowości, fintech, zastosowań sztucznej inteligencji, czy polskiej i norweskiej oferty wsparcia startupów. "Wśród publiczności i prelegentów spodziewani są eksperci, praktycy, reprezentanci startupów, firm inwestycyjnych i instytucji wsparcia z obu krajów" - zaznaczono.

Oslo Innovation Week ma się odbyć w norweskiej stolicy 26-29 września.