Rozpoczynają się konsultacje ws. wykorzystania pasma 26 GHz

Prezes UKE poinformował, że zwrócił się do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o uwagi i oczekiwania co do sposobu wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych.

Konsultacje zostały zorganizowane mając ze względu na prace związane z przyszłym wykorzystaniem tych pasm na potrzeby 5G - podkreślił Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Od uczestników konsultacji UKE oczekuje m.in. opinii na temat np. jaki powinien być termin `rozdysponowania pasma 26 GHz, jakie są przewidywane terminy komercyjnej dostępności sieci uwzględniając dostępność sprzętu i urządzeń w tym paśmie, czy przewiduje się świadczenie usług w paśmie dla użytkowników stacjonarnych czy mobilnych i w jakim terminie byłoby pożądane udostępnienie tego pasma dla zastosowań szerokopasmowych.

Urząd zwrócił się też do uczestników rynku z pytaniami dotyczącymi typu przewidywanych usług - innych niż mobilny, szerokopasmowy dostęp do internetu, które mogłyby być świadczone w paśmie.

Dalsze pytania dotyczą lokalizacji wykorzystania pasma, sposobu rozmieszczenia stacji bazowych, pożądanej wielkości zasobów widmowych dla każdego operatora, minimalnej szerokości przydzielanych bloków, czy istnieją możliwości współużytkowania pasma 26 GHz z innymi użytkownikami, np. rządowymi.

UKE chce też poznać opinie nt. czy rozdysponowanie pasma 26 GHz powinno być połączona z rozdysponowaniem innych zakresów, czy całą dostępną dla użytkowników cywilnych część pasma należy rozdysponować jednorazowo, jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 26 GHz byłby odpowiedni.

Pytania dotyczą także potencjalnego zainteresowania pasmem 28 GHz, i tego, co czego ewentualnie mogłoby zostać zastosowane.