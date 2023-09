Rozpuszczający się robot do zadań specjalnych

Naukowcom z Korei Południowej udało się opracować rozwiązanie, które może pomóc wywiadowi, ale też medycynie.

Wywiady największych państw świata pracują nad narzędziami, które w przypadku wykrycia na nieprzyjaznym terenie, będą w stanie dokonać samozniszczenia, nie pozostawiając tym samym po sobie cennych śladów czy informacji. Zdolność do zmienienia stanu i samodzielnego rozkładu może być również wykorzystana w ratownictwie czy medycynie.

Elastyczny materiał o zdolności do zmiany w ciecz na zawołanie

Naukowcom z Korei Południowej udało się opracować rozwiązanie, które może być odpowiedzią na powyższe oczekiwania - elastyczny materiał o zdolności do zmiany w ciecz na zawołanie.

Jak podaje The Korea Times badaniami nad specjalnym materiałem zajmowali się naukowcy Narodowego Uniwersytetu w Seulu, Narodowy Instytut Nauk i Technologii w Ulsan, Narodowy Instytut Nauk i Technologii w Ulsan i Uniwersytetu Sogang. Ich prace trwały ponad dwa lata, a rezultaty zostały opublikowane pod koniec sierpnia w magazynie naukowym Science Advances. Południowokoreańskim badaczom udało się opracować koncept gumowego materiału, który mógłby zostać wykorzystany do budowy transformującego się ciecz robota.

Według cytowanego przez dziennik jednego z autorów badania, Oh Min-ha, doktoranta na wydziale nauki o materiałach i inżynierii na Narodowym Uniwersytecie w Seulu, jednym z największych wyzwań podczas prac było znalezienie odpowiedniej metody rozpuszczania stosowanego materiału. Wykorzystywany w tym celu silikonowy elastomer jest - zdaniem naukowca - jednym z wiodących materiałów w robotyce miękkiej, czyli wykorzystującej elastyczne i rozciągliwe materiały. Niestety jego budowa charakteryzuje się wysoką gęstością wiązań krzyżowych, przez co jest trudna do rozkładu chemicznego.

Naukowcy użyli substancji DPI-HFP, która emituje jony fluorkowe pod wpływem kontaktu światła UV z żywicą silikonową w miękkim robocie. W następstwie dochodzi rozpadu wiązań materiału i rozkładu zbudowanego z niego robota. Do wywołanie tego procesu wykorzystane mogą być czujniki dotyku, uruchamiające w odpowiednim momencie diody UV, a te powodowałyby uruchomienie grzałki, mogącej rozgrzać maszynę do nawet 140 stopni. W przeciągu 90 min robot zamieniłby się ciecz.

Nowa technologia może trafić do służby wywiadu i wojska

Portal TechXplore podsumowuje, że tego rodzaju zdolność robota do samozniszczenia będzie pozwalała na dodatkowe bezpieczeństwo informacyjne w przypadku misji rozpoznawczych i transportowych. Dodatkowo można wykorzystywać je także do działań poszukiwawczych w niebezpiecznych i trudno dostępnych miejscach, w których odzyskiwanie sprzętu wiązałoby się ze zbyt wysokim ryzykiem.

Peter Grad z Tech Xplore zauważa, że w Stanach Zjednoczonych opracowano już materiały, pozwalające na wywołanie rozpadu chipów, a Pentagon posiada szybowiec o zasięgu 150 km, zdolny do „zniknięcia” w 4 godziny. Technologia w służbie wywiadu może sprawić, że działania obcych służb będą coraz trudniejsze do wykrycia, a historie o zwiadowczych balonach obserwowanych zbiorowo na niebie - odejdą do lamusa.