Rozszerzona rzeczywistość zrewolucjonizuje nasze dotychczasowe życie

W informacji poświęconej raportowi PARP pisze, że w perspektywie kilku najbliższych lat zajdą diametralne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, w tym modelach biznesowych firm czy preferencjach konsumentów. Rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality, AR) to - zdaniem agencji - przykład technologii, która w nadchodzącej dekadzie będzie silnie kształtować nasz świat.

Według danych MarketsandMarkets, rynek rzeczywistości rozszerzonej ma wzrosnąć z 15,3 mld dol. w 2020 r. do 77 mld dol. w 2025 r. Największy popyt na technologie AR pochodzi obecnie z branż gospodarki kreatywnej - w szczególności gier, wydarzeń na żywo, rozrywki wideo i handlu detalicznego - ale z czasem znajdą one szersze zastosowanie w branżach tak różnorodnych, jak opieka zdrowotna, edukacja, wojsko i nieruchomości.

Jak wyjaśniono, że rozszerzona rzeczywistość polega na wzbogaceniu rzeczywistego otoczenia poprzez zawartość tworzoną komputerowo, która jest w głównej mierze uzupełniana zawartością graficzną. System łączy w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną, jest interaktywny w czasie rzeczywistym, umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach.

"Rozszerzona rzeczywistość to przykład technologii, która w najbliższej dekadzie będzie niezwykle silnie kształtować nasz świat. (...) Wraz z rozwojem technologii i poszerzaniem się jej dostępności pojawiły się nowe obszary zastosowań AR. Sytuacja ta sprawia, że w perspektywie najbliższych lat prawdopodobnie zajdą diametralne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych, włączając w to modele biznesowe firm czy preferencje konsumentów" - ocenia, cytowany w informacji, Paweł Chaber z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Według PARP rosnący popyt na urządzenia i aplikacje AR w opiece zdrowotnej, coraz większe inwestycje na rynku AR oraz rosnące zapotrzebowanie na AR w sektorach handlu detalicznego i e-commerce z powodu COVID-19 to kluczowe czynniki napędzające obecny wzrost rynku. W raporcie "Seeing is believing" z 2019 roku PwC szacuje, że rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona mogą przynieść znaczne korzyści ekonomiczne zwiększając globalne PKB o 1,5 bln dol. do 2030 r. Prognozuje się, że sam rynek rozszerzonej rzeczywistości będzie podobny do rynku smartfonów i tabletów.

"AR może więc mieć setki milionów użytkowników, a ceny sprzętu będą podobne do wymienionych urządzeń. Branża oprogramowania i usług AR może być podobna do dzisiejszego rynku telekomunikacyjnego. Znacząca baza użytkowników będzie głównym źródłem dochodów dla branży telewizyjnej, filmowej czy reklamowej" - zauważa PARP.

Jedną z najbardziej oczywistych i najbardziej dochodowych branż, w których AR może dalej się rozwijać są gry. Niemniej wszystkie firmy, wykorzystujące prezentację produktów, obiektów, ich rozmieszczanie w przestrzeni, czy też po prostu zajmujące się produkcją, mogą korzystać z możliwości AR. Obecnie znaczące zainteresowanie wykazują firmy architektoniczne, dla których symulacje w przestrzeni mogą okazać się niezwykle przydatne. Firmy przemysłowe widzą z kolei możliwości w montażu wielu podzespołów. Dla branży marketingowej AR ma wielki potencjał do zrewolucjonizowania sposobu prezentacji produktów.

"Potencjał rozszerzonej rzeczywistości jest olbrzymi. W przyszłości może nas ona jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć. Przykładowo istnieje już technologia dzięki której obraz wirtualny jest przedstawiany bezpośrednio w soczewce kontaktowej. Przyszłość AR jest zależna od rozwoju technologii, a do zbadania jest jeszcze wiele zagadnień z nią związanych" - uważa Chaber.

Zgodnie z raportem, głównymi kierunkami rozwoju rozszerzonej rzeczywistości wydają się być obecnie m.in. zastąpienie ekranów komputerów przez urządzenia wyświetlające w przestrzeni rzeczywistej obrazy, które mogą być sterowane za pomocą gestykulacji czy wzroku; tworzenie wirtualnych urządzeń, aplikacji, paneli kontrolnych - których wytworzenie nie byłoby możliwe używając dotychczasowych rozwiązań; wirtualne konferencje; używanie hologramów jako wirtualnych ekranów, tablic interaktywnych, które pozwoliłyby obrazom generowanym przez komputer na interakcje z realnymi odbiorcami; wirtualne zakłady przemysłowe czy wirtualne oprzyrządowanie - jak zegar ścienny, planer i kalendarz nad łóżkiem.

Wśród nowych obszarów zastosowań AR raport wymienia m.in. przemysł, motoryzację, armię, medycynę, transport i nawigację, handel, marketing i reklamę, sport, transmisje wydarzeń czy edukację.

W opinii autorów raportu, obserwowany znaczny wzrost wskaźnika dostępności rozszerzonej rzeczywistości pozwala przypuszczać, że faktyczne sposoby wykorzystania drzemiącego w niej potencjału ograniczone są jedynie możliwościami ludzkiej wyobraźni.

Ekspert PARP zastrzega jednak, że AR to nie tylko nowe możliwości, ale także nowe wyzwania. "Obecnie większość firm nie jest przygotowana do korzystania z tych technologii. Problemem jest nie tylko sprzęt, ale również przestarzałe systemy. Poważne obawy budzą również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem" - dodaje.