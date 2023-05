Rozwiązanie Dassault Systemes pomoże w brytyjskim programie termojądrowym

Platforma 3DExperience od Dassault Systèmes została wybrana do programu UKAEA Spherical Tokamak for Energy Production (STEP), którego celem jest dostarczenie prototypu elektrowni termojądrowej, zdolnej do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

Firma Dassault Systemes poinformowała, że jej platforma 3DExperience została wybrana do programu Brytyjskiego Urzędu Energii Atomowej (UK Atomic Energy Authority - UKAEA) Spherical Tokamak for Energy Production (STEP). Celem programu jest dostarczenie prototypu elektrowni termojądrowej, która będzie zdolna do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

Po wdrożeniu, jak podał Dassault Systemes, platforma 3DExperience będzie wspierać program STEP w dostarczeniu prototypu elektrowni, począwszy od projektu koncepcyjnego tokamaka sferycznego, który ma powstać do 2024 roku.

Tokamak to specjalne urządzenie, które pozwala na kontrolowaną reakcję termojądrową.

- Celem programu STEP jest zaprojektowanie i budowa prototypowej elektrowni termojądrowej, która umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do sieci krajowej - powiedział Chris Waldon, dyrektor STEP, cytowany w komunikacie.

- Jednym z wyzwań, przed którymi stoimy, jest rozwój i zarządzanie ogromnymi ilościami danych projektowych. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Dassault Systemes w celu opracowania wirtualnego bliźniaka projektu, przy użyciu platformy 3DExperinece - wyjaśnia Chris Waldon.

Corinne Bulota, wiceprezes ds. infrastruktury, energii i przemysłu materiałowego w Dassault Systemes, cytowana w komunikacie, stwierdziła, że technologia firmy "katalizuje zrównoważone innowacje w zakresie projektów kapitałowych, takich jak program STEP UKAEA, które napędzają transformację sektora energetycznego".

- Klienci, którzy wdrożyli platformę 3DExperience w celu przezwyciężenia wyzwań spowodowanych nieefektywnym zarządzaniem danymi, brakiem wglądu w projekt i rozproszonymi interesariuszami, dzięki wykorzystaniu rozwiązania branżowego "Capital Facilities Information Excellence" zgłosili korzyści sięgające 15 proc. wzrostu wydajności - powiedziała Corinne Bulota.