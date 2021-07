Rozwój 5G będzie osiągany w bardzo szybkim tempie

Postępy w zakresie rozwoju technologii 5G będą osiągane w bardzo szybkim tempie. 40 proc. organizacji przemysłowych przewiduje wdrożenie 5G w co najmniej jednej fabryce w ciągu najbliższych dwóch lat - przewidują analitycy firmy Capgemini w opublikowanym w środę materiale.

Według Capgemini warto zacząć coraz intensywniej inwestować w rozbudowę sieci 5G, "ponieważ jest to szansa na skok cywilizacyjny dla naszego kraju", a "infrastruktura ultraszybkiego mobilnego internetu ma wiele zastosowań".

Cytowany w dokumencie analityk, architekt rozwiązań IT w Capgemini i doktorant informatyki na Uniwersytecie Śląskim Ruslan Korniichuk ocenił, że "ta technologia wpłynie na rozwój w sektorach produkcji, transportu, rolnictwa, administracji publicznej.

Dzięki niej rozwiną się kolejne, innowacyjne produkty i usługi - zaznaczył ekseprt.

Jak dodał "mówimy tu m.in. o uruchomieniu transportu autonomicznego i koncepcji inteligentnego miasta", w którym możliwa będzie np. dynamiczna zmiana ustawień sygnalizacji świetlnej w celu redukcji zatorów drogowych, czy też dostosowanie produkcji energii do jej aktualnego zużycia.

"Jak pokazują badania przeprowadzone na próbie ponad 1000 firm produkcyjnych z całego świata, możliwości, jakie stworzyły pilotażowe wdrożenia sieci 5G spełniły lub przekroczyły oczekiwania większości firm, które można zaliczyć do grona "early adopters" tej technologii" - czytamy. "Już same testy 5G i wdrożenia na wczesnym etapie przynoszą znaczne korzyści biznesowe - aż 60 proc. menedżerów z sektora przemysłu, których organizacje wdrożyły rozwiązania ultraszybkiego internetu twierdzi, że 5G pomogła im osiągnąć wyższą wydajność operacyjną" - dodano.



Według Korniichuka dla Polski istotny będzie wpływ 5G na rozwój sektora rolnictwa, co sprawi, że rolnicy będą mieli szansę na bieżąco reagować i rozwiązaywać problemy związane z poszczególnymi fragmentami pola, przykładowo - z nawadnianiem.

Ekspert ocenił również, iż rozwój 5G oraz technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości będzie przyspieszał także dalszy rozwój telemedycyny.



Przykładem zastosowań 5G w medycynie według Capgemini jest platforma Proximie, którą od wiosny tego roku testują lekarze kliniczni i chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Cardiff i Szpitala Uniwersyteckiego w Llandough w Walii. Umożliwia ona pracownikom służby zdrowia "wirtualne wejście" na dowolną salę operacyjną lub do laboratorium przy wsparciu infrastruktury 5G i technologii rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej. Dzięki platformie Proximie lekarze mogą wchodzić w interakcje wizualne i kierować procedurami np. podczas operacji ratujących ludzkie życie z dowolnego miejsca na świecie.