Rumunia: Rosyjscy hakerzy podjęli tysiące prób wyłudzenia danych

Tysiące fałszywych e-maili i SMS-ów rozesłali już w tym roku rosyjscy hakerzy do obywateli Rumunii w celu wyłudzenia od nich danych osobowych, w tym numerów kart płatniczych - podała w niedzielę bukareszteńska telewizja Digi24 w oparciu o informacje rumuńskich służb.

Jak wynika ze śledztwa, rosyjscy hakerzy wysyłają do Rumunów komunikaty podszywając się pod firmy kurierskie. "Zazwyczaj są to wiadomości odsyłające za pośrednictwem linku na stronę, której adres IP został zarejestrowany w Rosji" - podała Digi24.

Wiadomość imitująca komunikat firmy kurierskiej dotyczący rzekomego odbioru przesyłki nakazuje odbiorcy pilne wejście na stronę, aby "zaktualizować swój adres w celu odebrania paczki w ciągu 24 godzin". Informuje on, że jeśli internauta nie wypełni formularza online, to przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Rumuńscy śledczy wskazują, że strona przygotowana przez rosyjskich hakerów wygląda niczym prawdziwa witryna internetowa firmy kurierskiej. "Osoby, które wejdą na tą stronę są proszone o podanie danych osobowych, a także konta bankowego i numeru karty płatniczej, z której korzysta odbiorca fałszywej wiadomości" - przestrzegła bukareszteńska telewizja.