Rusza kampania "Don't Click on Sh*t! - Nie klikaj w byle co!" Fundacji The Bridge

Rusza kampania społeczna "Don't Click on Sh*t! - Nie klikaj w byle co!" Fundacji The Bridge. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia w internecie związane z próbami wykorzystania strachu przed pandemią Covid-19 przez cyberprzestępców.

Kampania organizowana przez fundację The Bridge jest dwujęzyczna i odbywa się w mediach społecznościowych. Jej celem jest demaskowanie pojawiających się w ostatnim czasie w sieci nadużyć oraz edukowanie użytkowników internetu nt. tego, jak się przed nimi chronić.

"W czasach pandemii całymi rodzinami na wysokim poziomie staramy się trzymać higienę osobistą. Równolegle winniśmy przestrzegać zasad higieny w sieci, do której przeniosła się znaczna część naszej aktywności zawodowej, naukowej i rozrywkowej" - zwraca uwagę prezeska fundacji The Bridge Margo Koniuszewski.

Opowiadając o kampanii "Don't Click on Sh*t! - Nie klikaj w byle co!", Koniuszewski wskazała, że "to kampania o krzykliwym charakterze, swoiste +abc+ tego, na co należy zwracać uwagę (w sieci - PAP)". Organizatorzy kampanii zalecają, by szczególną uwagę poświęcać otrzymywanej korespondencji elektronicznej.

E-mail pozornie nadany przez urząd miasta z prośbą o wypełnienie formularza z deklaracją nieopuszczania domu, za którą można dostać 200 zł, to próba wyłudzenia naszych danych.

Czerwony Krzyż i inne organizacje ochrony zdrowia nie oferują darmowych maseczek po opłaceniu kosztów przesyłki - to oszuści, którzy chcą w ten sposób uzyskać numery kart płatniczych internautów.

Próbą wyłudzenia są również wszelkie ogłoszenia oferujące kupno szczepionek na koronawirusa (dotychczas nieistniejących), które mają być rzekomo ukrywane przed społeczeństwem i składowane w magazynach firm farmaceutycznych.

Kampania społeczna "Don't Click on Sh*t! - Nie klikaj w byle co!" wspiera projekt Cybersecurity Challenge PL2020, który również realizuje fundacja The Bridge. To ogólnopolski turniej wiedzy o cyberwyzwaniach, który miał odbyć się w dniach 23-24 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze względu na pandemię koronawirusa turniej przybierze formę wirtualną i odbędzie się on-line.