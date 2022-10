Rusza konferencja Nowy Przemysł 4.0: cyfryzacja w praktyce

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 rozpoczynająca się 4 października 2022 roku w Katowicach, to propozycja dla wszystkich zainteresowanych przyszłością przemysłu w Polsce.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Konferencji Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października, Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe) będzie towarzyszyła premiera raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”.

W programie konferencji m.in. przełomowe technologie przyszłości i ich zastosowania, najciekawsze koncepcje i rozwiązania, wdrożenia w praktyce – case studies z Polski i Europy.

Do udziału w konferencji zaproszono menedżerów produkcji, przedstawicieli firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawców technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze czy reprezentantów instytucji finansujących inwestycje.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 odbędzie w dniach 4-5 października 2022 roku w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Będzie wydarzenie towarzyszącym Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex (4-6 października 2022 roku).

W trakcie konferencji odbędzie się premiera raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”. Z publikacją będzie się można zapoznać już dziś w portalu WNP.PL, który patronuje wydawnictwu.

Pierwszy dzień konferencji zakończy uroczysta gala The Best of Industry 4.0, w trakcie której poznamy laureatów w 2 kategoriach – najciekawsze, innowacyjne technologie oraz przodujące we ich wdrażaniu fabryki.

Przełomowe technologie przyszłości i ich zastosowanie w przemyśle

W programie konferencji Nowy Przemysł 4.0 obejmującym - poza debatą inauguracyjną - 14 tematycznych dyskusji panelowych pojawią się takie zagadnienia jak: przełomowe technologie przyszłości i ich zastosowania, fabryka przyszłości: najciekawsze koncepcje i rozwiązania, wdrożenia w praktyce – case studies z Polski, Europy, świata, a także automaty, roboty, coboty oraz ludzie, kompetencje, edukacja.

Uczestnicy konferencji porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce, zastanowią się, czy okres po pandemii i niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne to dobry czas na cyfrowe przyspieszenie. Przekazane zostaną doświadczenia i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

W agendzie debaty nie zabraknie refleksji nad znaczeniem technologii tak przełomowych dla współczesnej produkcji, jak sztuczna inteligencja, Big Data czy przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Do udziału w konferencji zaproszono m.in. praktyków: kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi, dyrektorów produkcji, menedżerów oraz specjalistów i inżynierów na co dzień wykorzystujących najnowsze technologie w fabrykach i zakładach produkcyjnych. Partnerami przedsiębiorców w debatach będą przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze.

Raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” - wywiady z menedżerami

W konferencji przewidziano też udział przedstawicieli instytucji wspierających rozwój technologiczny sektora przemysłowego, dyrektorów i menedżerów IT reprezentujących sektor przemysłu i produkcji, przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje w Przemysł 4.0, producentów maszyn oraz integratorów systemów, specjalistów utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

Wśród zaproszonych osób znajdują się m.in.: Michał Jarczyński, prezes, dyrektor generalny Arctic Paper; Krzysztof Kwaśny, odpowiedzialny m.in. za łańcuchy dostaw i kadry w Toyota Motor Manufacturing Poland; Katarzyna Sobótka, Head of Emobility, Claritas Investments i Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Amiki.

Naukę będą na konferencji reprezentowali m.in. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W trakcie konferencji swoją premierę będzie miał specjalnie na tę okazję przygotowany przez dziennikarzy portalu WNP.PL, we współpracy z innymi portalami Grupy PTWP, raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”, oparty na wywiadach z menedżerami ponad 20 wiodących krajowych firm przemysłowych różnych branż oraz z ekspertami w dziedzinie Przemysłu 4.0.

