Rusza program dla startupów związanych z magazynowaniem energii

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Northvolt uruchamiają ECO-ON - pierwszy w północnej Polsce program akceleracyjny dla startupów związanych z magazynowaniem energii.

Główny specjalista ds. marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Monika Fabich poinformowała, że organizatorem programu jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny należący do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a rolę wiodącego partnera objął Northvolt.

"Do projektu można zgłosić się za pośrednictwem strony internetowej gpnt.pl. Uruchomiona właśnie rekrutacja potrwa do października br. Planowana akceleracja przeprowadzona zostanie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym od 27 października do 11 listopada br. Zakwalifikowane zespoły otrzymają wsparcie obejmujące mentoring podnoszący kompetencje biznesowe członków zespołu oraz miejsce do pracy w postaci przestrzeni biurowej i warsztatowej" - doprecyzowała Fabich.

Następnie każdy, kto weźmie udział w szeregu warsztatów kompetencyjnych będzie miał możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania podczas Demo Day. Zwycięzcy Programu Eco-On otrzymają dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie 20 tys. zł, 10 tys. lub 5 tys. zł.

"Gdański Park Naukowo-Technologiczny od zawsze związany jest z tematyką zielonej technologii. Organizujemy szereg wydarzeń, podczas których dzielimy się specjalistyczną wiedzą czy promujemy eko-efektywność. Program akceleracyjny poruszający tematykę magazynowania energii jest dopełnieniem naszych dotychczasowych działań. Liczymy, że możliwość zweryfikowania pomysłu biznesowego, otrzymania dedykowanego wsparcia oraz kontakt z liderem produkcji ogniw i systemów bateryjnych (Northvolt) będzie dla startupów okazją do rozwoju" - podkreślił, cytowany w komunikacie, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Radosław Wika.