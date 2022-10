Rusza szybka ścieżka wsparcia innowacji cyfrowych. Miliony do wzięcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe” skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 50 mln euro.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

Realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

Konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (składających się maksymalnie z trzech podmiotów), konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się co najwyżej z trzech podmiotów, w tym musi być co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa). Liderem zawsze musi być przedsiębiorstwo.

Środki mogą być przeznaczone na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii w następujących zagadnieniach badawczych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Pieniądze na projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Budżet konkursu to 645 mln zł. 430 mln zł dedykowane jest projektom realizowanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP albo z jednostkami naukowymi, w tym 77 mln zł – dla województwa mazowieckiego oraz 353 mln zł – dla pozostałych województw.

Pozostałe 215 mln zł przeznaczone jest na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, albo w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych, w tym 38 mln zł – dla województwa mazowieckiego oraz 177 mln zł –dla pozostałych województw.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 października 2022 roku, wnioski przyjmowane będą do 4 listopada 2022 roku.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu aktywny od dnia 19.10.2022 r.)

