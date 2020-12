Ruszają prace nad japońskim 6G

Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) szykuje się do zintensyfikowania prac nad telefonią szóstej generacji (6G). Krok ten ma pozwolić japońskiej firmie telekomunikacyjnej na powrót do czołówki światowego rynku, z której została wypchnięta w ostatnich dziesięcioleciach przez chińską, południowokoreańską i europejską konkurencję.

Wyścig po 6G