Ruszają targi Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex

Dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczną się 14. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex. Towarzyszą im dwie konferencje: Nowy Przemysł 4.0 i Tech and Job oraz warsztaty, konkursy i publikacje.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Najważniejsze wydarzenie w branży w Polsce i jedno z najbardziej uznanych w Europie

Śląsk - jako krajowe zagłębie nowoczesnego przemysłu i technologii z mocnym zapleczem produkcyjnym i naukowym - pozostaje miejscem organizacji najważniejszych targów z branży obrabiarek oraz narzędziowej w Polsce.

Swój udział w targach TOOLEX potwierdziło już 150 wiodących producentów i firm. W debatach konferencji Nowy Przemysł 4.0 weźmie udział w roli dyskutantów kilkudziesięciu ekspertów, dyrektorów produkcji i specjalistów w swoich dziedzinach.

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX to najważniejsze wydarzenie w branży w Polsce i jedno z najbardziej uznanych w Europie.

Targi Toolex skierowane są przede wszystkim do praktyków. W gronie uczestników znajdą się właściciele firm produkcyjnych, menedżerowie, technolodzy i inżynierowie, konstruktorzy, projektanci i programiści oraz pracownicy związani zawodowo z branżą obrabiarek i narzędziową.

W trakcie targów prezentowane będą innowacyjne rozwiązania z branży obrabiarek oraz narzędziowej. Wystawcy pokazywać będą najnowsze rozwiązania związane z technologią obróbki. W targach udział biorą liderzy rynku, zajmujący się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją maszyn do obróbki oraz narzędzi skrawających. Prezentowane będą także systemy pomiarowe i akcesoria wspierające pomiary oraz oprogramowanie dla branży inżynierskiej. Międzynarodowy charakter targów to okazja do wymiany doświadczeń z zagranicznymi kooperantami.

Targom TOOLEX towarzyszy konferencja Nowy Przemysł 4.0 – 15 debat, raport i gala

Udział w towarzyszącej targom TOOLEX dwudniowej konferencji Nowy Przemysł 4.0 potwierdzili zarządzający przedsiębiorstwami, przede wszystkim praktycy: dyrektorzy produkcji, menedżerowie produkcji i dyrektorzy najnowocześniejszych w kraju fabryk, inżynierowie wszelkich specjalności, wdrożeniowcy, integratorzy.

W bogatym, obejmującym 15 dyskusji panelowych, programie konferencji znalazły się takie tematy, jak: nowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia w formule case studies i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

W trakcie konferencji swoją premierę będzie miał raport "Produkcja 4.o. Praktyki firm w Polsce”, powstały pod patronatem WNP.PL na bazie dziennikarskich rozmów z menedżerami ponad 20 podmiotów przemysłowych różnych branż.

Równolegle w katowickim MCK odbywają się wydarzenia towarzyszące:

Konferencja Tech and Job poświęcona m. in. polskiemu rynkowi pracy inżynierów i specjalistów, Targi OILexpo oraz Środowiskowe Seminarium Tribologów, gala wręczenia wyróżnień The Best of Industry 4.0, warsztaty Automatyzacja w Kontroli Produkcji, Innovation Coach – pierwsza innowacja w Twojej firmie.

Organizatorem wszystkich tych wydarzeń jest Grupa PTWP, odpowiedzialna za uznane, prestiżowe marki cyklicznych eventów dla biznesu - m.in. Europejski Kongres Gospodarczy.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.