Ruszył nowy fundusz dla startupów ze wsparciem do 8 mln euro

Market One Capital, cztery lata od stworzenia pierwszego funduszu MOC, 27 października 2022 roku wystartował z nowym, znacznie większym funduszem venture capital MOC II o kapitalizacji 80 mln euro. W planach są inwestycje na etapie seed i pre-seed w 30 spółek technologicznych.

Market One Capital w rankingu Prominence Rank, tworzonym przez Dealroom, został uznany za najlepszy fundusz na rynku venture capital w Europie Środkowo Wschodniej w 2022 roku i jedyny z Polski w top 10.

W ciągu najbliższych czterech lat MOC II wesprze 30 startupów z Europy na etapie pre-seed i seed, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. MOC skupia się przede wszystkim na kategoriach B2B i B2C marketplaces (platformy sprzedażowe dla firm oraz dla klientów), network effects platforms (platformy sieciowe) i software (oprogramowanie).

Pierwszy fundusz Market One Capital zainwestował w 28 spółek z całej Europy. Dwie z nich zostały jednorożcami (Tier Mobility oraz Jokr), co oznacza, że każda z nich przekroczyła wartość miliarda dolarów.

Pozostałe spółki ze wsparciem funduszu to m.in. Packhelp, Symmetrical czy Mindgram z Polski oraz Genially z Hiszpanii, Silverbird z Wielkiej Brytanii, Vosbor z Holandii.

Założyciele MOC wcześniej zainwestowali m.in. w Docplannera (pierwszy polski jednorożec) oraz Brainly i Preply, których wartość szacowana jest na setki milionów dolarów.

– W MOC II będziemy kontynuować naszą strategię inwestycyjną. Planujemy wspierać od sześciu do ośmiu firm rocznie, głównie z obszaru B2B / B2C marketplace i network effects, które są jednymi z fundamentów sektora technologicznego. Inwestujemy na możliwie najwcześniejszym etapie, pre-seed i seed, od 200 tys. do nawet 2 mln euro. Planujemy robić inwestycje follow-on do rundy B i w jedną spółkę możemy maksymalnie alokować aż 8 mln euro. MOC II startuje już od razu z trzema nowymi inwestycjami, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie miesiące – mówi Partner Market One Capital Marcin Zabielski.

Market One Capital jest zarządzany przez Marcina Kurka, Marcina Zabielskiego i Jakuba Ślusarczyka. Zespół MOC liczy obecnie dziewięć osób i wkrótce ma powiększyć się o kilku specjalistów.