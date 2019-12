Ruszyło postępowanie konsultacyjne ws. częstotliwości pod 5G

W poniedziałek rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Konsultacje mają potrwać do 10 stycznia 2020 r.

"9 grudnia br. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, w założeniach przewidziano rozdysponowanie czterech rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 r.

"Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł" - napisano.

W komunikacie przekazano, że według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę: co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze jednego miasta wojewódzkiego, wybranego spośród wskazanych miast, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania rezerwacji; do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej dziewięć miast wojewódzkich.

Ponadto mają do 31 grudnia 2025 r., wybudować co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

Jak przekazano, w zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, czyli w gminach powyżej 80 tys. mieszkańców.

Sieć 5G to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z sieciami 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Unia Europejska planuje do 2025 roku zapewnić dostęp do technologii 5G na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych.