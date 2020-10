Rynek chmury obliczeniowej. Ryzyko i dominacja

- Kilka firm, w większości z USA i jedna z Chin, kontroluje cały rynek, w związku z tym rodzi się olbrzymie ryzyko związane ze jego strukturą; te kilka podmiotów uzależnia firmy wykorzystujące chmurę - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Adam Czuchaj, Head of IT w X-Trade Brokers Dom Maklerski. Ale rynek usług chmurowych jest też zależny od regulacji i dostępu do wykwalifikowanych kadr.

Dodatkowo dochodzą regulacje dotykające firmy z sektora finansowego oraz innych strategicznych gałęzi gospodarki ograniczające możliwości przetwarzania w chmurze, ewentualnie narzucające dodatkowe obowiązki obciążające dodatkową pracą m.in. działy prawne i techniczne działających w chmurze podmiotów, a co za tym idzie - podnoszące koszty działalności.Największą słabością nie jest sama technologia, ale tak jak już wspomniałem, oligopolistyczna struktura rynku.- Dla dzisiejszej gospodarki kluczowym aspektem jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, czyli właściwe podejście do edukacji począwszy od podstawowej po akademicką. Potrzebujemy napływu kadr zorientowanych na technologie m.in. teleinformatyczne, jakość kształcenia jest niezwykle istotna.Technologie cyfrowe są kwestią wtórną, w tej chwili na pewno tematy związane ze sztuczną inteligencją, systemami eksperckimi są jednymi z najbardziej aktualnych tematów, również te związane z kryptografią. Nadal krytyczna jest ciągła rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury teleinformatycznej.- Potencjał polskich firm to przede wszystkim nasi świetni specjaliści i inżynierowie z branży IT, jak i managerowie, którzy potrafiliby wykorzystać ich potencjał.Polska staje się od kilkunastu lat olbrzymim centrum outsourcingowym dla firm z całego świata, niestety nie buduje to wartości polskich firm. Zagraniczni przedsiębiorcy wykorzystują przede wszystkim dostępne zasoby ludzkie, w oparciu o które budują swoje zaawansowane i nowoczesne produkty. Analogicznie jak w przypadku eksportu nieprzetworzonych surowców, jedyną zaletą jest to, że działają w Polsce.Tylko nieliczne firmy z sektora IT próbują działać globalnie, budując rozpoznawalne polskie marki. Dlatego też, kiedy rozmawiam z dostawcami technologii z różnych stron świata, opisując naszą globalną obecność w branży finansowej, jak i technologicznej, praktycznie zawsze słyszę pytanie, gdzie mieści się nasza centrala - nikt nie podejrzewa, że w Warszawie.Branża IT od wielu lat jest na ścieżce wzrostowej. Szczególnie uwidoczniło się to ostatnio, kiedy w czasie pandemii wiele firm z sektora rośnie. Przedsiębiorcy dostrzegli potencjał branży e-commerce. Dobry moment widać również na przykładzie decyzji o wyborze czasu wejścia na giełdę przez grupę Allegro.Najważniejsze dla gospodarki, jak i przedsiębiorców, jest kształcenie przyszłych kadr, tak abyśmy byli w stanie dostarczać odpowiednią liczbę specjalistów. Mamy z tym coraz większe problemy, co z czasem może wpływać negatywnie na gospodarkę.