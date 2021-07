Rynek gier mobilnych jest już większy niż konsolowy i PC razem wzięte

Rynek gier na urządzenia mobilne wart jest 90,7 mld dol, wartość rynku gier na konsole to 49,2 mld dol., a dla gier na komputery PC - 35,9 mld dol. Sektor mobilny jako jedyny odnotował wzrost w ujęciu rocznym i obecnie ma 52-proc. udział w całym rynku. W czasie pandemii napędzały go głównie proste smartfonowe gry casual - wynika z najnowszego raportu agencji Newzoo.

Mobilne gry casual

Perspektywy globalnego rynku

Jak tłumaczą eksperci, każda z platform potrzebuje czasu, aby wypracować optymalny dla siebie system monetyzacji. Pierwsze gry wideo robiono do salonów gier. Co kilka minut należało do automatu wrzucić monetę albo żeton. Domowe komputery i konsole pozwalały grać bez ograniczeń, więc gry musiały stać się dłuższe, bardziej rozbudowane, ale też droższe, bo kupowało się od razu cały produkt.- Za początek gier mobilnych można uznać Snake’a na telefony Nokia z 1997 roku. Musiała upłynąć jednak ponad dekada, zanim sukces Angry Birds przekonał developerów, że na tych małych urządzeniach najlepiej sprawdzą się gry darmowe z reklamami oraz płatnościami dającymi graczom dodatkowe funkcje (model freemium). Gdy stało się jasne, że na grach mobilnych można dobrze zarobić, cały sektor w kilka lat dogonił i przerósł konsole i gry pecetowe - wyjaśnia w komentarzu dla WNP.PL Łukasz Oktaba, założyciel i prezes studia gamingowego Chess & Checkers Games.Historia warcabów Chess & Checkers Games - obok gier Angry Birds czy Pokemon Go! - może być przykładem, jak dynamika sektora mobilnego przyczyniła się do sukcesu tej produkcji. Stale ulepszane warcaby cieszą się popularnością na wszystkich kontynentach. Niedawno przekroczyły barierę 100 mln pobrań, co sytuuje je w grupie 40 najpopularniejszych planszowych gier mobilnych na świecie.Polskie Warcaby to mobilna gra planszowa, która ma wiele cech klasycznej gry casualowej - większość ma proste zasady i nie wymaga wielkiego zaangażowania ze strony gracza. Można w nie grać w kolejce do lekarza, w autobusie w drodze do pracy, czy odpoczywając na wakacjach.Według analiz App Annie, gry casual odpowiadają za ostatnie, dynamiczne wzrosty w sektorze mobilnym. W ubiegłym roku ta grupa gier notowała aż 45-proc. skok liczby pobrań w porównaniu ze stanem sprzed roku i przyciągnęła do świata gamingowego 100 mln nowych graczy. Z kolei badania firmy Uswitch.com pokazują, że liczba wyszukiwań najpopularniejszych gier typu board games (adaptacje planszówek), jak Trivial Pursuit czy Monopoly, wiosną 2020 roku wzrosły kilkukrotnie w porównaniu ze stanem sprzed pandemii.- Siłą gier mobilnych jest to, że łatwo poddają się globalizacji i opanowują kolejne rynki. Jeśli aplikacja ma dobrze przemyślany interfejs, zasady gry można opanować w lot. Logiczne łamigłówki to coś znanego w każdej kulturze, więc w adaptacje klasycznych gier planszowych czy karcianych albo wariacje na ich temat łatwo się wciągnąć. Spodziewam się, że przyciągną one sporo osób, które z czasem staną się wziętymi graczami - prognozuje Łukasz Oktaba.Według Newzoo, rynek gier będzie rósł w kolejnych latach, powiększając się w okresie 2019-2023 o 7,2 proc. CAGR, aż do 204,6 mld dol. Gry mobilne będą najszybciej rozwijającym się segmentem.W pierwszej połowie 2020 roku, w porównaniu ze średnią z 2019 roku, przeciętny użytkownik w Stanach Zjednoczonych zwiększył o 13 proc. liczbę gier mobilnych, z których korzysta każdego miesiąca. W Indiach było to aż 35 proc.Podobnie jak w przypadku podstawowych gier, które przeniosły się z konsoli na urządzenia mobilne, wśród graczy smartfonowych odradzają się gry planszowe. We Francji i Kanadzie Scrabble oraz GO odnotowały w drugim kwartale 2020 roku odpowiednio: 455-proc. i 375-proc. wzrost czasu spędzonego na telefonach z Androidem.- Nawet przy łatwym dostępie do konsol i komputerów w domu, konsumenci wciąż sięgają po gry mobilne ze względu na wygodę oraz szeroki zakres oferty, zarówno w przypadku gier typu hyper-casual, jak i core. Gry mobilne to najpopularniejsza na świecie forma grania. Zrozumienie niuansów i różnorodności gier mobilnych może pomóc marketerom właściwie ocenić ten rynek - komentuje Lexi Sydow, Head of Insights w AppAnnie.